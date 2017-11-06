نفت الهيئة العامة للاستثمار ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا حول تراجع قيمة أصول صندوق الثروة السيادية الذي يتم إدارته من قبلها.

وقالت الهيئة خلال بيان لها اليوم إن الأرقام والبيانات التي يتم تداولها هي تقديرات خارجية من جهات غير مطلعة ولا تعكس الأداء الحقيقي لمحفظة أصول الهيئة العامة للاستثمار والذي عرض على مجلس الامة اثناء عرض الحالة المالية للدولة حتى ٣١\٣\٢٠١٧ كان الأعلى بتاريخ الكويت.

واضاف البيان: منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم لا يوجد تراجع في قيمة الأصول بل هناك نمو واضح مدعوم بأداء الهيئة.

يذكر أن أداء الهيئة العامة للاستثمار خاضع للتدقيق من قبل الجهات الرقابية ويتم عرضه على مجلس الأمة سنويا