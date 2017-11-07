وصلت إلى معارض محمد صالح ورضا يوسف بهبهاني، وكلاء جي ام سي في الكويت، سيارة الأداء الرياضي الرائع والتصميم الفاخر وأنظمة الاتصال والترفيه المتقدمة التي تمنحك القوة والراحة والتواصل على طول الطريق، جي ام سي تيرين التي تم تجديدها بالكامل.

فبعد 7 سنوات من إطلاقها الناجح في الأسواق الأميركية والعالمية وفي منطقة الخليج، يتم تصنيع تيرين الجديدة في أميركا الشمالية وتكتسب النسخة الجديدة من سيارة الكروس أوفر المدمجة تصميما جديدا بشكل كامل من الداخل والخارج مع توافرها بمحركين تيربو يجسدان معالم القوة والديناميكية فيها.

وقد تغيرت ملامح جي ام سي تيرين 2018 الخارجية بشكل جذري، حيث اكتسبت مقدمتها ملامح القوة والتميز بدءا من الشبك الأمامي الجديد الأكبر مساحة، والمصابيح LED الأمامية التي جاءت تعتمد على تصميم مربع يحتوي على انحناءات من الأطراف متخذة الشكل C، مما يمنح السائق أعلى درجات وضوح الرؤية أثناء القيادة، كذلك اكتسبت المصابيح الخلفية الشكل C المميز.

وحصلت تيرين على صادمين أمامي وخلفي جديدين، كما يظهر التغير في انحراف سقفها الرياضي مع الخلفية. وامتلكت السيارة خطوطا عصرية لتعزيز جاذبيتها، ومن الواضح تزويد نسخة دينالي بلمسات كثيفة من الكروم الفضي اللامع.

وتعتمد تيرين 2018 على قاعـــدة عجلات جديدة أقصر بـ 12.7 سم عن السابق لتصبح السيارة أقصر بـ 8.128 سم عن الطراز السابق، لكن ذلك لم يقف حائلا أمام مهندسي «جي ام سي» في إكسابها مساحة أكبر للركاب والتخزين. ومن الداخل حصل الكونسول الوسطي ولوحة القيادة على الألومنيوم. وتتوافر تيرين بشاشة النظام الترفيهي 8 انشات والتي تدعم أنظمة Apple Car Play وAndroid Auto، فيما تحصل الفئة الأعلى تيرين SLT ودينالي على نظام صوتي فاخر من Bose بسبع سماعات وباب خلفي كهربائي يفتح ويغلق بدون استعمال اليد. كما زودت تيرين دينالي 2018 بكاميرات تحيط بالسيارة لكي تسهل عملية ركنها، بالإضافة إلى مجموعة من أنظمة السلامة والأمان. وميكانيكيا عملت «جي ام سي» على محركات جديدة كليا لـ «تيرين 2018» بداية من محرك 4 سلندر تيربو سعة 1.5 لتر يولد قوة تبلغ 170 حصانا و275 نيوتن- متر من عزم الدوران، فيما يأتي المحرك الأكبر 4 سلندر تيربو سعة 2.0 لتر بقوة تبلغ 252 حصانا و353 نيوتن- متر من عزم الدوران.

وكلا المحركين يرتبطان بناقل الحركة الأوتوماتيكي الجديد من 9 سرعات والذي يتميز بالتحكم عن طريق الأزرار عوضا عن العصا التقليدية، وهذه الميزة تتوافر عادة في السيارات الفاخرة.

ويمكن للمحرك الأكبر قطر وزن مقداره 1.5 طن بنفس قدرة المحرك السابق V6 ما يعني انخفاضا في استهلاك الوقود مقابل نفس القوة.

وتأتي فئات تيرين 2018 بخيار الدفع الأمامي أو الدفع الرباعي الذي يوفر وضعية قيادة تحول الدفع إلى العجلات الأمامية لتوفير استهلاك الوقود. وتتوافر جميع الفئات بوضعيات قيادة مختلفة لتناسب جميع أنواع الطرقات من شوارع المدينة وصولا إلى الطرق الوعرة الرملية مع قدرات التحكم في الثبات على الطريق.