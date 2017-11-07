السيارة تتميز بالتحكم في نظام الجر المتغير.. وممتص للصدمات قابل للتعديل

315 كم في الساعة السرعة القصوى للسيارة بعد الانطلاقة المذهلة التي حازتها سيارة لوتس Evora 410، تعود لوتس الغانم بفرصة حصرية لمحبي السيارة الرياضية ذات الأداء الاستثنائي، وذلك لامتلاك واحدة من 60 سيارة Evora GT430 المتوافرة حول العالم والتي تجسد نقاء الهندسة الذي تعجز العديد من شركات تصنيع السيارات من منافسته. وواحدة من السمات الأكثر تميزا هو هيكل السيارة الفريد المتوافر بناقل يدوي أو أوتوماتيكي، كما تأتي Evora GT430 بالنموذج الرياضي الذي يوفر السرعة القصوى ذاتها والتصميم الخارجي الجريء وذلك من دون العناصر الايروديناميكية التي تضع ثقلا على السيارة.

وكلا النموذجين مدعوم من نفس V6 3.5 ليتر، وتنتج قوة 430 حصانا و440 نيوتن متر من عزم الدوران (النسخة الأوتوماتيكية: 450 نيوتن متر).

ومن دون العناصر الايروديناميكية، تزن سيارة Evora GT430 Sport عشرة كيلوغرامات أقل، أي 1248 كيلوغراما، وبذلك تصل نسبة القدرة إلى الوزن 345 حصانا للطن والسرعة القصوى إلى 196 ميلا في الساعة (315 كم/ ساعة) مما يجعلها أسرع سيارة لوتس من أي وقت مضى.

ويختلف نموذج Evora GT430 عن النموذج الرياضي Evora GT430 Sport من خلال إضافة العناصر الايروديناميكية المصنوعة من الكربون فايبر كموزع الهواء الأمامي وإطار فتحات التهوية الجانبية وموزع الهواء الخلفي ذي التصميم الرائع وإطار فتحات التهوية الخلفية، أيضا لن ننسى الجناح الرياضي ذا الدعامات السوداء وغطاء الزجاج الخلفي الذي يذكرنا بالسيارات السوبر رياضية الخارقة. ومع عزم الدوران الذي يزيد على 10 نيوتن متر (450 نانومتر)، يأتي الموديل الأوتوماتيكي بسرعة أقوى تتيح لقائدها الانتقال من 0 إلى 60 ميلا في الساعة في غضون 3.6 ثوان فقط.

يستخدم ناقل الحركة الأوتوماتيكي ذو السرعات الستة علبة ECU معززة للتغيير السريع جدا بين السرعات، في حين يتم نقل الحركة بفضل مقابض الألمنيوم الخفيفة الوزن والمثبتة على عجلة القيادة.

وتتميز فئات Evora GT430 الجديدة بمواصفات عالية تتضمن ممتصا للصدمات من طراز «Öhlins TTX» ذا الاتجاهين والقابل للتعديل، بالإضافة إلى أقراص مكابح J، وتروس فرقية محدودة الانزلاق من نوع تورسن (LSD)، ونظام التحكم بالجر القابل للتعديل المتوفر في النموذج القياسي. ويعزز إطلاق سيارة Evora GT430 مكانتها كالسيارة المثالية لهواة جمع السيارات الحصرية.

وتعطي سيارة Evora GT430 Sport لقائدها خيار الاستمتاع بنسخة بتصميم أكثر بساطة ولكن بالقوة نفسها، ومن دون بعد عناصر الايروديناميكية والتصميم القوي، وذلك لإضافة نموذج حصري آخر إلى مجموعة سيارات لوتس الأصيلة التي توفر أداء رائعا في القيادة وقدرة متفوقة على الطرق.

كما أن سيارة Evora GT430 Sport الجديدة تستفيد بشكل كامل من ألياف الكربون التي تدعم وزنها المنخفض.

وهذا يعني أن المكونات القياسية تشمل صادمين في الأمام والخلف من ألياف الكربون، والجناح على السقف وعلى الجناح الخلفي، وبابا خلفيا يضم تصميمه فتحات التهوئة.