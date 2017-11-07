مهدي: مشاركة «التخطيط» في المعرض لتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني

المخلف: وظّفنا كويتيين حديثي التخرج ونقدم الدعم المناسب لتنمية قدراتهم أعلنت كل من الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية وشركة صناعات التبريد والتخزين «كولكس» وشركة كيربي الكويت، عن رعايتها لمعرض اتحاد الصناعات الكويتية «KIU EXPO2017»، والذي ينظم تحت رعاية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد في الفترة من 19 الى 21 نوفمبر الجاري في حديقة الشهيد.

وبهذه المناسبة، أعرب الأمين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية الراعي الماسي د.خالد مهدي عن سعادته للمشاركة في فعاليات معرض اتحاد الصناعات الكويتية الرابع «KIU EXPO 2017»، والذي ينظمه الاتحاد بمشاركة 66 جهة من كبرى المصانع المحلية والشركات ذات العلاقة والمبادرين من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى مشاركة فاعلة من قبل الجهات الحكومية المعنية بالقطاع.

واكد مهدي ان مشاركة الأمانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية في هذا المعرض تأتي في اطار تعزيزة الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني، وهو ما يسمى مثلث شركاء التنمية فضلا عن ان هذه الشراكة تتوافق مع «رؤية الكويت 2035» والتي تؤكد على أهمية ان يكون القطاع الخاص قائدا للتنمية في ظل بيئة جاذبة للاستثمار تجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا عالميا.

واشار الى ان المشاركة في المعرض فرصة لتسليط الضوء على رؤية «كويت جديدة» وايصال الرسالة التنموية للجمهور وتعزيز التوعية ليكون المواطن متابعا جيدا لخطة التنمية ومشاريعها الاستراتيجية.

من ناحيته، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة صناعات التبريد والتخزين «كولكس» الراعي البلاتيني صالح المخلف: «على مدى 36 عاما مضت على إنشاء الشركة استطعنا أن نوطد أقدامنا في جميع قطاعات السوق الكويتي.

ونحن نفخر بالإنجازات التي حققناها، إلا أننا أشد فخرا بأننا تمكنا من حماية أهل الكويت على مدى سنوات طويلة من تقلبات الظروف المناخية القاسية، سواء من حيث درجات الحرارة العالية أو الأتربة أو الرطوبة».

واشار المخلف الى ان من أسباب المشاركة في المعرض تحرير طلبات البيع ودراسة المنافسين وتحديد نزعات السوق وإيجاد فرص ممكنة لمبيعات مستقبلية وإنشاء قائمة عملاء تضم أسماء مرموقة وتوطيد الصلة بالعملاء الحاليين وإثارة الاهتمام بالمنتج الجديد وتسليط الضوء على وجود الشركة في السوق الكويتي.

وبين انه من الخطط المستقبلية للشركة العمل على تصميم مكائن تكييف مركزي باستهلاك اقل للكهرباء، وعلى الانتشار والتوسع في الدول الافريقية.

وقد قامت ادارة الشركة بتعيين عدد من الموظفين الكويتيين حديثي التخرج في مختلف ادارات الشركة وتقديم الدعم المناسب بتأهيلهم وتنمية قدراتهم العملية.

من جانب آخر، قال مدير عام أول في كيربي الكويت جيمس ميناتو: «بالنسبة لشركة بعمر كيربي الكويت وخبرتها في تشييد المباني الحديدية وتوفير مواد الإنشاء لأكثر من 40 عاما، نقدر الفرص التي يقدمها معرض اتحاد الصناعات سنويا. فقد تمكنا هذا العام مجددا من التواصل مع العملاء ومن تسويق قدراتنا التجارية ضمن معرض متخصص في القطاع. سعداء بالمشاركة ونتطلع للمشاركات القادمة».

وقال مدير عام أول في كيمكو جمال صالح: «في ظل البيئة سريعة التغير، والتطورات التقنية والعلمية التي تطرأ على قطاعنا، نسعى في كيمكو دائما الى إيجاد حلول عملية وبيئية عالية الكفاءة. ومشاركتنا في مثل هذا المعرض تمنحنا الفرصة لعرضها وتسويقها لعملائنا».

ومن المشروعات التي تعمل عليها كيمكو: مستشفى الجهراء الجديد، ومطار الكويت الدولي الجديد، ومستشفى الصباح، ومركز الكويت لمكافحة السرطان، ومستشفى الأمراض المعدية، ومعسكر شركة فوزك التعليمية.