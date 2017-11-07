خزعل: البنك يملك أكبر شبكة نقاط بيع وأجهزة تدعم التكنولوجيا الجديدة في الكويت

أعلن بنك الكويت الوطني عن توفير شبكة خدماته الجديدة الآمنة والسهلة Tap and Pay إلى عملاء البنوك الأخرى في الكويت لضمان استفادة الجميع من هذه الخدمة.

وبفضل وجود أكثر من 11 الف جهاز نقطة بيع، منها 4 آلاف جهاز يدعم خدمة Tap & Pay، يملك «الوطني» أكبر شبكة نقاط بيع في البلاد تقبل إجراء العمليات المصرفية بلمسة واحدة بالتعاون مع شركة «كي - نت».

ويتيح البنك حاليا هذه الخدمة أمام كافة حاملي البطاقات المحلية والدولية، بحيث يستطيع عملاء البنوك الأخرى الاستفادة من شبكة «الوطني» الواسعة.

والخدمة Tap & Pay عبارة عن تكنولوجيا سداد مدفوعات متطورة، مقبولة محليا وعالميا، بحيث تتيح للمستخدمين استخدام بطاقاتهم سواء كانت بطاقات خصم أو ائتمان أو مسبقة الدفع في أي جهاز يدعم خدمة Tap & Pay. فضلا عن ذلك، يمكن للمستخدمين سداد مشتريات بقيمة 10 دنانير بكل يسر وأمان دون الحاجة إلى إدخال رقم سري.

تتوافر الخدمة أيضا لحاملي السوار وملصق الدفع، حيث يستطيع العملاء بكل أمان وسهولة استخدام أجهزة نقاط البيع ذاتها سواء بالبطاقة، أو السوار، أو ملصق الدفع.

إضافة إلى ما سبق، سواء كنت خارج أوقات العمل، أو تمارس رياضة المشي، أو في ستاربكس لتناول القهوة، لا داعي لأن تحمل معك محفظة كبيرة. إذ يوفر «الوطني» خدمة سداد مشترياتك منخفضة القيمة بكل سهولة من خلال تقريب سوار المعصم أو ملصق الدفع الموجود على غطاء هاتفك ولمس جهاز نقطة البيع الذي يدعم هذه الخاصية.

هذه التكنولوجيا المبتكرة توفر وقت العملاء ورجال الاعمال، وتقدم أسهل وأفضل خيار سداد. وتعقيبا منها على الخدمة، قالت مساعد مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني هنادي خزعل «يلتزم (الوطني) التزاما عميقا بدعم ازدهار اقتصاد الكويت بما يعم الفائدة على الأجيال الحالية والمقبلة» وذلك من خلال إتاحة أكبر شبكة لخدمة Tap & Pay في الكويت لجميع حاملي البطاقات المحلية والدولية.

وأضافت قائلة: «نقدم خدمة دفع مبسطة وآمنة للمجتمع بأكمله، وبالتالي نمهد طريقا نحو مستقبل مليء بالابتكار والكفاءة، بحيث يعزز من مستوى التنمية الاقتصادية في البلاد على المدى البعيد».

وأشارت إلى أنه يمكن لعملاء الخدمات المصرفية للشركات والأعمال في بنك الكويت الوطني الاستفادة أيضا من خدمة Tap & Pay، التي تتيح لهم سداد مشترياتهم منخفضة القيمة بكل يسر وراحة.

لافتة إلى ان هذه الخدمة تعطي أيضا ميزة للشركات أمام منافسيهم، بحيث تخول لهم إجراء معاملاتهم المصرفية بطريقة سلسة ومضمونة لضمان رفع مستوى رضا العملاء واستمرارية أعمالهم.