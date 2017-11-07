البنك يجني ثمار خططه الإستراتيجية بمجال الخدمات التقنية

اكد نائب الرئيس التنفيذي لبنك بوبيان عبدالله التويجري أن «بوبيان» كان أول بنك في الكويت يطرح خدمة UTap على مستوى جميع بطاقاته المصرفية إلى جانب الهواتف الذكية (الاندرويد).

وأضــــاف التويجـــري أن البنك يجني اليوم ثمار سياسته وخططه الاستراتيجية في مجال التوسع في خدماته التقنية، والدليل مواكبته للخطوة التي قامت بها اليوم شركة كي نت بإطلاق خدمة الدفع السريع Ktap، ليصبح في إمكان عملاء البنك استخدام جميع أجهزة الدفع الآلي في جميع المحلات التجارية بعد أن كان الأمر مقصورا فقط على الأجهزة الخاصة بالبنك.

وقال إن إعلان شركة كي نت عن إطلاق خدمة الدفع السريع Ktap يمثل إضافة مهمة للسوق الكويتي ويجعل الكويت في مصاف الدول المتطورة تقنيا في مجال تطبيق الخدمات والمنتجات الالكترونية، مشيدا بالدور الذي تقوم به الشركة لمنح عملاء البنوك المزيد من المزايا التي تجعل حياتهم اكثر سهولة.

وأوضح التويجـــري أن «بوبيان» ومنذ توسعه في إطلاق الخدمات والمنتجات الالكترونية كان دائما على تواصل وعلاقة مميزة مع شركة كي نت، حيث اسفر ذلك عن إتاحة الكثير من الخدمات والمنتجات المميزة لعملاء بوبيان.

خدمة الهواتف الذكية

وأشار التويجري الى أن «بوبيان» لايزال البنك الوحيد الذي ينفرد بتقديم خدمة إضافة جميع البطاقات المصرفية (بطاقات السحب الآلي - بطاقات فيزا الائتمانية والبطاقات مسبقة الدفع) إلى هواتفهم الذكية (الاندرويد) ضمن خدمة UTap.

وأضاف: «يعني ذلك ببساطة وضع جميـــع بطاقاتك المصرفية على هاتفك النقال دونما حاجة إلى حملها بصورة دائمة، لاسيما خلال السفر وهو ما يمنح عملاء بوبيان فرصة استثنائية للتمتع بهذه التجربة المصرفية الفريدة».

وأوضح أن هذه الخدمة تحديدا تمثل إضافة جديدة لسعينا الدائم لجعل حياة العملاء أكثر سهولة ويسرا في ظل استغلال كامل للتطورات التقنية الحاصلة في العالم خاصة تلك التي تتعلق بالهواتف الذكية.

السهولة في الاستخدام

تنـــدرج جميـــع هذه الخدمات تحت مظلة UTap التي تعتمد على التقنية المعروفة عالميا باسم Near Field Communication (NFC) والتي تختص بتقريب البطاقة المصرفية أو جهاز الهاتف النقال بجوار جهاز الدفع أو جهاز السحب الآلي، حيث يمكن التعرف على المعلومات وإجراء عمليات الدفع أو السحب النقدي بكل أمان خلال ثوان معدودة بمجرد ملامسة البطاقة أو الهاتف للجهاز وإدخال الرقم السري.

يذكر أن جميع بطاقات البنك مزودة حاليا بهذه التقنيــــة التي تجعـــل استخدامها سهلا، حيث يكفي وضعها بالقرب من جهاز الدفع أو جهاز السحب الآلي حتى يمكن التعرف على بياناتها ومعلوماتها بطريقة آمنة ومشفرة بعد إدخال الرقم السري ومن ثم إجـــراء عملية الخصم أو السحب وذلك مقارنة بالطريقة الحالية، حيـــث يتم إدخالها في الجهاز للتعرف على البيانات من خلال الشريحة الذكية.

ويمكن لعملاء البنك استبدال بطاقاتهم غير المزودة بهذه الميزة ببطاقات جديدة خلال دقائق من أقرب فرع أو من خلال بوبيان دايركت مجانا بدون مقابل.