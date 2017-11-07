الأزعر: نستهدف تطوير وتعزيز قدرات العاملين في الشركة

نظمت شركة ديمة كابيتال للاستثمار برنامجا تدريبيا مهنيا مكثفا لموظفيها تحت عنوان «النماذج المالية المعتمدة»، وذلك بالتعاون مع مكتب «ليورون» العالمي المتخصص في تقديم البرامج التدريبية المهنية الاحترافية والمعتمدة عالميا.

وتأتي هذه المبادرة تأكيدا على حرص ديمة كابيتال على إثراء خبرات موظفيها والارتقاء بقدراتهم بأرقى وأحدث ما تم التوصل إليه في مجال النماذج المالية والاستثمارية المعتمدة عالميا.

واستمر البرنامج التدريبي المكثف مدة 4 أيام، وتخلله العديد من المواضيع الفرعية والتطبيقات المختلفة، حيث قام المتدربون بوضع نماذج مالية متكاملة من نقطة الصفر مرورا بتحليل البيانات وإصدار التقارير، وذلك وفقا لأعلى المعايير المهنية والاحترافية.

وفي نهاية البرنامج، حصل المشاركون باستحقاق على شهادات مهنية «Certified Financial Modeler» معتمدة من قبل الأكاديمية الدولية لإدارة الأعمال والإدارة المالية «IABFM» ومن قبل الاتحاد الوطني للمحاسبين القانونيين الأميركي «NASBA». وبهذه المناسبة، قالت مديرة إدارة الموارد البشرية في شركة ديمة كابيتال، خلود الأزعر: تنظيم هذا النوع من البرامج ذات المستوى المتقدم يستهدف تطوير وتعزيز قدرات العاملين في الشركة وإشراكهم في أحدث وأفضل التطبيقات لمجالات العمل الرئيسية للشركة، ومواكبة التطورات المهنية عالميا، مما يزيد من قدراتهم التنافسية ويرفع معدلات الأداء ومستويات الإنجاز لتحقيق الأهداف، مشيرة إلى أن الشركة تولي أهمية كبيرة لموظفيها وتعتبرهم من اهم أصولها وعوامل نجاحها وتميزها في السوق.

وأشرف على هذا البرنامج التدريبي المميز الخبير والمدرب العالمي نيكولاس بيغا، الذي يتمتع بخبرة تزيد على 15 عاما في المجال المالي في مختلف القطاعات مثل النفط والتصنيع والتجزئة والفنادق والترفيه. وقد تخصص في سنواته الأربع الأخيرة في مجال التدريب الاحترافي على المهارات المالية والإدارية، مثل المحاسبة المالية والتقييم ووضع النماذج المالية والتحليل وفقا لأعلى المعايير والممارسات المعمول بها دوليا.