العوضي: نوفر فرص عمل مناسبة للكويتيين

أعلنت شركة أولى للتسويق المحلي للوقود عن محافظتها على نسبة التكويت وهي 100% حاليا في الوظائف الإشرافية والإدارية في محطات الشركة، ويأتي ذلك انطلاقا من مسؤوليتها تجاه تنمية المجتمع الكويتي، وحث شبابه على الإنجاز والتطور عبر الأخذ بيده وضمه إلى فريقها العامل.

وأيضا إيمانا من الشركة بطاقات الشباب الكويتي وحرصها على زيادة نسبة التكويت في القطاع الخاص لدعم عمليات بناء الاقتصاد الوطني وزيادة الإنتاجية وتوجيه التوظيف نحو هذا القطاع.

وفي هذا السياق قال الرئيس التنفيذي للشركة عادل العوضي: «حرصت شركة الأولى على استقطاب الأيدي العاملة الكويتية للانضمام إليها من خلال توفير فرص عمل مناسبة لهم وتهيئتهم للإشراف على جميع المحطات التابعة لها».

وأضاف العوضي: «انه لمن دواعي سرورنا أن تعتبر «الأولى» بيئة عمل مناسبة وجذابة للشباب الكويتي، الأمر الذي لمسناه من خلال الأعداد المتزايدة للراغبين في الالتحاق بطاقم عملنا.

ونرجع هذه الرغبة الى الدعم المادي والمعنوي وخدمات التدريب والتأهيل والعلاوات التي توفرها الشركة لهم، ما يحقق للعاملين فرصة لتطوير ذواتهم وتنمية إبداعاتهم بما يتفق مع الأهداف التنموية للدولة».

هذا، وتعمل محطات الأولى للوقود البالغ عددها 43 محطة موزعة في جميع أرجاء الكويت على مدار الساعة بسواعد كويتية، حيث يبلغ عدد العاملين في هذه الوظائف الإشرافية أكثر من 200 موظف يواظبون بكل جهد على تقديم خدمة أفضل وأكثر أمانا للعملاء مما ساهم في تميزها عن منافسيها ومكنها من احتلال موقع ريادي في السوق الكويتي.