193 مليون دينار القيمة السوقية لملكيات «الخير الوطنية» في البورصة

المجموعة تملك حصصاً بـ 11 شركة مدرجة بعد بيع «أمريكانا» و«زين»

الحصص تراجعت من 1،3 مليار دينار بعد التخارج من «أمريكانا» و«زين»

ملكياتها تتراجع من 4٫5% إلى 0.67% من القيمة الرأسمالية للبورصة أحمد موسى

أعلنت شركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات الذراع الاستثمارية لمجموعة الخرافي تغيير هدف ملكيتها في شركة المال للاستثمار من استثمار طويل الأجل الى التخارج.

وتبلغ ملكية شركة الخير في المال للاستثمار 37.7% تعادل 117 مليون سهم ويصل إجمالي قيمة ملكيتها بحسب آخر إغلاق للسهم نحو 3.15 ملايين دينار.

ويبلغ اجمالي أصول شركة المال نحو 32.25 مليون دينار، فيما يبلغ اجمالي حقوق الملكية 16.1 مليون دينار وخسائرها المتراكمة بنهاية سبتمبر 2017 نحو 13.3 مليون دينار.

واستطاعت الشركة تقليص خسائرها لفترة الأشهر التسعة الأولى من العام 2017 بنحو 91% لتبلغ 1.36 مليون دينار بالمقارنة مع 14.11 مليون دينار لنفس الفترة من 2016.

التخارج الثالث

ويعد تخارج «الخير» من شركة المال هو الثالث في أقل من عام بعد بيع ملكيتها البالغة ٦٧% في شركة امريكانا مقابل ٧٠٠ مليون دينار تعادل ٢٫٣ مليارات دولار، ثم الإعلان عن نيتها الخارج من حصتها البالغة 12.1% في شركة زين مقابل 781 فلسا للسهم تعادل 409 ملايين دينار.

وأعلنت البورصة الكويتية أن الأحد الموافق 12 نوفمبر 2017 سيشهد مزاد بيع 521.9 مليون سهم من أسهم شركة الاتصالات المتنقلة (زين) تمثل نسبة 12% من رأس مال الشركة لصالح عمانتل.

ويعد سعر صفقة شراء حصة مجموعة الخير البالغة 12.1% في زين أعلى بنحو 51.3% من السعر السوقي وقت اعلان الصفقة، كما انه أعلى بنحو 30% عن سعر الصفقة التي أتمتها عمانتل لأسهم الخزينة التابعة لزين في أغسطس الماضي والبالغ 600 فلس.

10 استثمارات

ويتبقى لشركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات 11 استثمارات مباشرة وغير مباشرة في البورصة الكويتية يبلغ إجمالي قيمتها السوقية 193.15 مليون دينار، اكبرها في شركة الاستثمارات الوطنية التي تملك بها 64% تعادل قيمته السوقية 55 مليون دينار.

وحققــــت شركــــة الاستثمارات الوطنية أرباحا للتسعة أشهر الاولى من 2017 بلغت 9.543 ملايين دينار، بما يعادل 11.3 فلسا للسهم، مقارنة بـ 1.03 مليون دينار، فيما تبلغ قيمة الأصول المدارة من قبل الشركة 1.64 مليار دينار.

تليها القابضة الكويتية المصريـــة بحصة تبلغ 18.3% تعادل قيمتها 40.3 مليــون دينار، ثم الكابلات التـــي تعادل حصتها في الشركـــة نحو 37 مليون دينـــار.

وتملك الخير الوطنية للأسهم والعقارات حصة في شركة سفن بنحو 45% تبلغ قيمتها السوقية 17 مليون دينار.

ويبلغ اجمالي قيمة استثمارات شركة الخير في المركز المالي والسورية وأسس القابضة والاولى للاستثمار 12.4 مليون دينار.

0.6 % حصتها من القيمة السوقية

وبعـــــــد سلسلــــة التخارجات التي أعلنت عنها شركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات ستتراجع حصتها من القيمة السوقية للبورصة الكويتية من ٤٫٥% إلى 0.67%، حيث كانت القيمة السوقية لإجمالي حصصها في الشركات المدرجة يتخطى 1.٣ مليار دينار ليهبط الى 193.15 مليون دينار بتراجع بلغت نسبته ٨٥%.

وبلغـــت القيمــــــة الرأسمالية للبورصة بنهاية الأسبوع الأول من نوفمبر الجاري نحو 28.43 مليار دينار.