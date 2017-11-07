بورصة الكويت.. الخاسر الأكبر خليجياً بـ 46 نقطة لـ «كويت 15» بـ 4.7%

عمليات بيع على الأسهم القيادية.. و5 منها استحوذت على 68% من السيولة شريف حمدي

وسط استمرار موجة بيع قوية تضرب أسواق الخليج، استمر جنوح مؤشرات هذه الأسواق للتراجع باستثناء سوق مسقط الذي يغرد خارج السرب بتحقيق أرباح على مدار الجلستين الماضيتين.

وتأتي هذه التراجعات الحادة في ظل مخاوف من عمليات بيع عشوائية يقوم بها المستثمرون الأجانب على وقــع التطورات السياسية الأخيرة التي شهدتها المملكة العربية السعودية.

ويعد سوق الكويت المالي الخاسر الأكبر خليجيا على مدار الجلستين الأخيرتين، حيث طارت من البورصة الكويتية نحو 1.1 مليار دينار (3.6 مليارات دولار)، إذ خسر السوق في جلسة الأحد 350 مليون دينار، وفي جلسة أمس تضاعفت الخسائر لتصل إلى 788 مليون دينار.

واستقرت القيمة الرأسمالية للبورصة بعد تعاملات أمس عند 27.285 مليار دينار لتتقلص مكاسب السوق الرأسمالية إلى 4.5% منذ بداية العام الحالي، بعد أن تخطت 12% خلال العام.

أما مؤشر كويت 15، وهو المؤشر الأهم للتعبير عن أداء بورصة الكويت بواقعية كونه المؤشر الذي يقيس أداء أكبر 15 شركة كويتية مدرجة من حيث السيولة والقيمة الرأسمالية، فكــان قد تعرض لخسائر كبيرة علــى مدار اليومين بإجمالــي 46 نقطة بنسبة 4.7% ليهــوي المؤشر إلى 918 نقطة، فيمـــا خسر المؤشـر الوزني 16.7 نقطة بنسبة 4% ليهوي إلى 402 نقطة.

وخسر المؤشر السعري 3.5% في الجلستين الأخيرتين بعد ان تراجع إلى 6319 نقطة خاسرا 230 نقطة.

وشهدت السيولة ارتفاعا بنسبة 60% في جلسة أمس مقارنة بالجلسة التي سبقتها، إذ بلغـــت 28 مليون دينار ارتفاعا من 17.5 مليونا أول من أمس، واستحوذت 5 أسهم هـــي «بيتك» و«الوطني» و«زيــن» و«اجيليتي» و«الامتياز» على 68% مــن السيولة بنحو 19 مليون دينار.

خليجيا، استمر تراجع الأسواق على النحو التالي: خسر سوق تاسي (السوق السعودي) 0.5% ، كما خسر سوق دبي 1.2%، وسوق ابوظبي 0.4%، وسوق قطر 1.4%، وخسر سوق البحرين 0.9%، فيما حقق سوق مسقط 0.5% مكاسب.