الصقعبي: ندرس توسيع استثماراتنا في الأسواق العالمية والأوروبية

11 % نمواً في الإيرادات التشغيلية إلى 47.2 مليون دينار

232.8 مليون دينار إجمالي أصول الشركة

117.8 مليون دينار إجمالي حقوق الملكية أعلنت شركة المزايا القابضة في بيان صحافي أمس عن نتائجها المالية بنهاية الربع الثالث من 2017، مؤكدة تحقيق أرباح صافية بواقع 6.87 ملايين دينار خلال تلك الفترة، مقارنة بـ 6.84 ملايين دينار عن الفترة ذاتها من 2016، وبربحية سهم بلغت 11.04 فلسا مقارنة بـ 11.01 فلسا في الربع الثالث من 2016.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي للمجموعة م.إبراهيم الصقعبي إن المزايا القابضة قد حافظت على وتيرة متوازنة ومستقرة في نتائجها المالية خلال الربع الثالث بفضل أدائها التشغيلي المدعوم بإنجازات راسخة على أرض الواقع، مرجعا ذلك إلى تطبيقها خطة العمل المرصودة لعام 2017 والمرتبطة بأهداف مدروسة تتوافق مع جدول مالي وزمني محدد، حيث استطاعت أن تعمل على تطبيقه بشكل متقن ودقيق، الأمر الذي نتج عنه تعزيز عمليات البيع والتأجير والتسليم، ما أدى إلى زيادة في إيرادات الشركة التشغيلية 11.06% والتي بلغت قيمتها 47.24 مليون دينار بنهاية الربع الثالث مقارنة بـ 42.53 مليون دينار عن الفترة ذاتها من 2016، مؤكدا أن النمو في هذه الإيرادات جاء كنتيجة مباشرة لعمليات الإنجاز والبيع والتسليم التي حققتها الشركة خلال الفترة الماضية، والتي ارتفعت 12.46% وبواقع 41.51 مليون دينار مقارنة بـ 36.92 مليون للفترة نفسها من العام السابق، فيما قفزت الإيرادات الناجمة عن عمليات التأجير 3.26% وبواقع 5.60 ملايين دينار مقارنة بـ 5.42 ملايين دينار في الفترة نفسها من العام السابق، إضافة إلى إيرادات أخرى حققتها الشركة عن إدارة المشاريع والتي كان حصادها 126.43 ألف دينار.

وأضاف الصقعبي أن لدى المزايا العديد من الفرص الاستثمارية التي تدرسها حاليا ضمن الأسواق التي تعمل فيها، إضافة إلى الأسواق العالمية وتحديدا الأسواق الأوروبية التي تعد الأقرب لأهداف الشركة في التوسع الخارجي، كونها من أكثر الأسواق التي اكتسبت ثقة الشركة بعد خبرتها في تنفيذ مشاريع عقارية فيها، حيث إن الشركة تراقب التطورات المتصاعدة في الأسواق المالية والعالمية وتداعياتها على السوق العقاري رغبة منها في التوسع العالمي ومدى تأثير ذلك على قيام الشركة بالدخول في مشاريع جديدة، مؤكدا أن نمو المزايا في هذه الأسواق إنما سيتضمن الدخول في العديد من الشراكات الاستراتيجية والعمل مع كبار المستثمرين لتحقيق أكبر العوائد لما فيه صالح الشركة والمساهمين.

وحول البيانات المالية للشركة خلال الربع الثالث من العام 2017، قال الصقعبي إن الشركة استطاعت أن تحافظ على نمو مضطرد في أدائها التشغيلي وأرباحها الصافية، وذلك في إطار أهدافها الذكية المرسومة بعناية، مؤكدا أن إجمالي أصول الشركة بنهاية الربع الثالث بلغ 232.82 مليون دينار مقارنة بـ 228.18 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام 2016، كما وصلت حقوق المساهمين إلى 117.83 مليون دينار بنهاية الربع الثالث مقارنة بـ 117.07 مليون دينار عن الفترة نفسها من العام 2016.

من جهة أخرى، أشار الصقعبي إلى أن إجمالي المطلوبات قصيرة الأجل قد انخفضت إلى 38.41 مليون دينار مقارنة بـ 41.58 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام 2016، وبنسبة انخفاض بلغت 7.64%.

وقال الصقعبي إن هذه النتائج هي حصاد الانشطة التشغيلية المتمثلة في عوائد الشركة التأجيرية من عدد من مشاريعها، على غرار مشروع برج العليا الواقع في مدينة الرياض في السعودية والتي كانت الشركة قد أدخلته إلى سلة مشاريعها المدرة للدخل في وقت سابق والمملوك لإحدى شركاتها التابعة، الذي وصلت نسبة الاشغال فيه إلى 71%، ومشروع المزايا لوجستيكس في البحرين التي وصلت نسبة التأجير فيه إلى 98%، كما استمرت الشركة في تحقيق عوائدها التأجيرية من مشاريعها المأهولة بالكامل والتي من بينها مشروع أبراج المزايا، وبرج كلوفر الطبي، وكذلك 85% في أبراج المعذر و96% في برج سكاي

جاردنز المملوكة لشركاتها التابعة.