محمود عيسى

طرحت شركة نفط الكويت مناقصة مشروع للطاقة الكهربائية يتضمن إنشاء 3 محطات فرعية جديدة معززة بالخرسانة المسلحة، بالإضافة إلى خطوط الطاقة العلوية المتعلقة بها في حقل برقان ومنطقة المقوع.

وقالت مجلة ميد إن مشروع المحطات الفرعية المزمع بناؤها ينقسم إلى 3 مجموعات، واحدة منها لكل محطة فرعية، فيما ان المجموعة الثالثة تنقسم إلى قسمين، يتعلق الأول منهما ببناء المحطة الفرعية وخطوط نقل الطاقة العلوية المتعلقة بها، بينما يتعلق القسم الثاني بأعمال توسيع وتمديد خطوط الطاقة العلوية القائمة في منطقة الأحمدي E.

وذكرت ميد أن من بين الشركات التي سبق تأهيلها للمشروع كلا من:

٭ شركة حلول الشبكات - فرنسية

٭ شركة هيسونغ كوربوريشن، شركة هيونداي للصناعات الثقيلة، وشركة إلجين إليكتريك، وهي شركات كورية جنوبية

٭ الشركة الوطنية للمقاولات وهي سعودية

٭ شركة شنغهاي لنقل الطاقة الكهربائية والتوزيع، وشركة تشينت الكتريك وكلتاهما صينية.

٭ شركة ايه بي بي السويسرية

٭ التحالف القائم بين شركتي هيتاشي اليابانية وسيمنز الألمانية

٭ شركة أمكو للهندسة والإنشاءات البريطانية

٭ وأخيرا شركة بدر الملا واخوانه وهي محلية.