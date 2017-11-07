الزبن: الشركة وسّعت أسطولها إلى 66 طائرة مؤجرة على 21 شركة طيران

قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات أحمد الزبن ان الشركة حققت صافي ربح بلغ 32.8 مليون دينار في السنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر2017، محققة بذلك ارتفاعا 133% مقارنة بالعام الماضي، كما بلغت ربحية السهم 34.5 فلسا، وقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 10% (10 فلوس لكل سهم) للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ الاستحقاق المحدد له 11/1/2018، وتوزع الأرباح بتاريخ 25/1/2018.

وقال الزبن في تصريح صحافي عقب اجتماع مجلس الإدارة ان ألافكو حققت صافي ربح خلال السنة المالية 2017 يتضمن أرباحا تشغيلية غير متكررة نتيجة بيع عدد 3 طائرات من طراز A350XWB مع عقود تأجير مرتبطة بها، والتي ظهر أثرها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر2017. وتأتي هذه الصفقة ضمن الاتفاقية التي وقعتها ألافكو لبيع 6 طائرات وذلك بقيمة بيع اجمالية بلغت 300 مليون دينار، والتي سيظهر أثرها المالي المتبقي خلال السنة المالية القادمة.

وأضاف الزبن أن الإيرادات التشغيلية بلغت 81.3 مليون دينار في السنة المالية 2017، مسجلة بذلك ارتفاعا 18% مقارنة بالعام الماضي، مؤكدا أن الإيرادات ارتفعت بشكل ملحوظ بفضل العمليات التشغيلية التي قامت بها الشركة خلال الفترة الماضية، حيث قامت ألافكو بتوسيع محفظة طائرتها المؤجرة بإضافة 7 طائرات خلال 2017 اضافة إلى الاستحواذات التي تمت في السنة السابقة، والتي أدت في المجمل إلى نمو الأداء التشغيلي خلال السنة المالية 2017. وقد نجحت ألافكو في توسيع أسطولها إلى 66 طائرة مؤجرة على 21 شركة طيران في 14 دولة حول العالم.

وقال الزبن إن ألافكو قد بدأت بتسلم طائراتها الجديدة ضمن الاتفاقيات التي تعاقدت بموجبها على شراء 117 طائرة جديدة من إيرباص وبوينغ، حيث تسلمت ألافكو 6 طائرات جديدة خلال 2017، والتي تم تسليمها لعملائها من شركات الطيران. ويتم تسلم باقي الطائرات خلال السنوات القادمة.

وأكد أحمد الزبن قدرة الشركة على تحقيق طموحات مساهميها وإرضاء عملائها.