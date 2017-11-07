أعلنت الشركة الأولى للتأمين التكافلي عن تحقيق أرباح للفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2017 بواقع 2.3 مليون دينار مقارنة بـ 965 ألف دينار بالفترة ذاتها من 2016 بنسبة ارتفاع 141%.

وأكد نائب الرئيس التنفيذي للشركة خالد الأسود ان «الأولى تكافل» حققت نتائج مرضية، حيث ارتفعت حقوق الملكية 5.9% لتصل الى 12.3 مليون دينار مقارنة بـ 11.6 مليون دينار لذات الفترة من 2016، فيما ارتفع اجمالي الموجودات الى 18.1 مليون دينار بنمو 9.2%، مشيرا الى ان الأداء المالي للشركة في تحسن مستمر خلال 2017.

وأضاف الأسود ان الإدارة التنفيذية مستمرة في تنفيذ خطتها التشغيلية التي وضعتها في بداية 2017 والتي من أهمها تنظيف محافظها من الأقساط، اضافة الى سعيها الى تعزيز انتشارها بين عملائها وزيادة الثقة المتبادلة الأمر الذي انعكس ايجابا على الأداء المالي للشركة، مؤكدا ان الشركة ستحافظ على التطور الملموس في ادائها المالي لينعكس بصورة مباشرة على مساهميها بمنتهى الشفافية.

ولفت الى أن سياسة الشركة ستستمر في التركيز على تقديم أفضل خدمة ممكنة لعملاء الشركة مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة في منتجاتها وذلك لتحقيق رؤيتها ورسالتها وقيمها وإستراتيجيتها القائمة على زيادة الكفاءة وتعزيز القدرة التنافسية، بالإضافة الى الاستمرار في تعزيز مفهوم التأمين بين الأفراد وأهميته ونشر الثقافة التأمينية لتصل الى كل أفراد المجتمع.

ومن الجدير بالذكر أنه تمت اعادة تشكيل مجلس الإدارة ليصبح عبدالله العصفور ممثلا عن شركة أرزان المالية للتمويل والاستثمار رئيسا لمجلس ادارة الشركة الأولى للتأمين التكافلي.