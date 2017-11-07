نفت الهيئة العامة للاستثمار الكويتية أمس صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول تراجع قيمة أصول صندوق الثروة السيادية الذي تتم إدارته من قبلها.

وقالت الهيئة في بيان صحافي إن الأرقام والبيانات التي يتم تداولها هي تقديرات خارجية من جهات غير مطلعة ولا تعكس الأداء الحقيقي لمحفظة أصول الهيئة والذي عرض على مجلس الأمة أثناء عرض الحالة المالية للدولة حتى 31 مارس 2017 وكان الأعلى بتاريخ الكويت.

وأوضحت أنه منذ ذلك التاريخ حتى اليوم لا يوجد تراجع في قيمة الأصول، بل هناك نمو واضح مدعوم بأداء الهيئة.

يذكر أن أداء الهيئة العامة للاستثمار خاضع للتدقيق من الجهات الرقابية ويتم عرضه على مجلس الأمة سنويا.

.. وترشح 5 كويتيين سنوياً للعمل في البنك الدولي

التعيين عبارة عن عقد عمل لمدة عامين لاكتساب الخبرة العملية

محمود فاروق

كجزء من دور الهيئة العامة للاستثمار في التنمية الوطنية الكويتية، وقعت «هيئة الاستثمار» مع البنك الدولي على مذكرة تفاهم لترشيح خمسة كويتيين سنويا (وفقا للشواغر المتاحة للبنك الدولي) مع عقد عمل لمدة عامين للمساعدة في إتاحة الفرصة أمامهم لاكتساب الخبرة العملية في واحدة من أكبر المؤسسات المالية الدولية الرائدة.

وفي البداية تحملت هيئة الاستثمار والبنك الدولي مناصفة تكلفة المرشحين للعمل، ولكن في عام 2007 وافقت الهيئة على تحمل كامل التكلفة.

وفي عام 2011 قام البنك الدولي بفتح المجال للموظفين ذوي (المستوى الإداري المتوسط) للحصول على مزيد من الفرص للعمل في البنك الدولي. ويتعين على المتقدمين تلبية جميع متطلبات الوظيفة المشروطة من البنك الدولي.

ويوفر البنك الدولي عدة فرص وظيفية سنويا في المقر الرئيسي (واشنطن) وتقوم الهيئة العامة للاستثمار باختيار عدة فرص توظيفية تناسب المجالات المطلوبة في الكويت، ثم يتم الإعلان عن الوظائف المتاحة في الصحف المحلية وموقع الهيئة العامة للاستثمار، بعدها يتم إرسال ملفات مستوفي الشروط للبنك الدولي ليقوم بمقابلة المستوفين للشروط إلكترونيا ثم يتم اختيار المقبولين من قبل البنك الدولي.

علما بأن التقديم يتم خلال الفترات المذكورة في الإعلان كما يجب الحضور الشخصي للتقديم مع الأوراق المطلوبة ونسخ PDF منها، علما بأن الشروط الأساسية للتقديم هي:

1 - الحد الأعلى للعمر للتقديم على وظيفة JOP هو 32 عاما. علما بأنه لا يوجد حد أعلى للعمر للتقدم لوظيفة Mid Carrer.

2 - الحد الأدنى للشهادة الجامعية هو الماجستير (توفير نسخة من المؤهل الدراسي وكشف الدرجات النهائي).

3 - خبرة عمل سنتين كحد أدنى لوظيفة JOP وخبرة عمل 5 سنوات كحد أدنى لـ Mid Carrer.

4 - شهادات الخبرة.

5 - إجادة اللغة الانجليزية (قراءة وكتابة).

6 - القدرة على العمل بروح الفريق.

7 - لغات أخرى (اللغة العربية، اللغة الفرنسية) تعتبر إضافة.

8 - القدرة على السفر.

9 - خبرة عمل في الدول النامية (يعتبر إضافة).

10 - السيرة الذاتية.

11 - رسائل توصية.

12 - نسخ من كل الأوراق الشخصية (شهادة الجنسية، الميلادية، البطاقة المدنية، جواز السفر). صورة شخصية.