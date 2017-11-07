الحسن: نهدف إلى التوسع الإقليمي وزيادة حصتنا السوقية

أعلنت مجموعة الخليج للتأمين في بيان صحافي أمس عن تحقيق صافي ربح بقيمة 8 ملايين دينار بربحية 44.86 فلسا للسهم الواحد، وذلك خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بالمقارنة مع صافي ربح بقيمة 10.56 ملايين دينار بربحية 58.99 فلسا للسهم الواحد عن نفس الفترة من العام الماضي بانخفاض 24% ويعود سبب الانخفاض في صافي الربح إلى انخفاض حصة المجموعة من نتائج الشركات التابعة.

كما ارتفعت حقوق المساهمين لتصل إلى 82.4 مليون دينار كما في 30/09/2017 بالمقارنة بـ 82.3 مليون دينار في 31/12/2016. وبلغت القيمة الدفترية للسهم في 30 سبتمبر من العام الحالي 460 فلسا.

هذا وقد بلغت قيمة الأقساط المكتتبة 246.6 مليون دينار بزيادة 61.5% بالمقارنة مع 152.7 مليون دينار عن نفس الفترة من العام السابق.

وبلغ ربح الاستثمار والايرادات الأخرى 10.6 ملايين دينار بالمقارنة مع 8.1 ملايين دينار عن نفس الفترة من العام الماضي بزيادة 30%.

وارتفع مجموع الأصول المجمعة خلال الفترة ليصل إلى 542.7 مليون دينار بزيادة 166.8 مليون دينار ونسبتها 44.4% عن السنة المنتهية في 31/12/2016.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الخليج للتأمين خالد الحسن «تعكس نتائج الاشهر التسعة الأولى من العام الحالي النمو المتواصل للمجموعة وقدرتها على حماية أصولها وحقوق مساهميها، وسعيها المستمر لتقديم أفضل الخدمات التأمينية لعملائها في جميع الأسواق التي نتواجد فيها، وذلك من خلال استراتيجيتنا الهادفة إلى التوسع الإقليمي وزيادة حصتنا السوقية محليا وإقليميا».

وأضاف «تحققت هذه الإنجازات بفضل الدعم المستمر من العملاء الكرام وثقتهم في إدارة المجموعة وخدماتها وبفضل دعم المساهمين الكرام وتفاني وإخلاص موظفي الشركة والذين نتقدم لهم جميعا بالشكر والتقدير».