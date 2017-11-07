تتويج مليونير «الدانة» في ١١ يناير المقبل

أعلن بنك الخليج في 5 الجاري أسماء الفائزين بالسحوبات اليومية لحساب الدانة خلال الأسبوع من 29 أكتوبر الى 2 نوفمبر، حيث فاز كل من: عفاف عبدالعزيز يوسف العسعوسي، ووليد احمد ثنيان المسيليم، ومصطفى عبدالله المطوع، وباسمة اديب بوحمدان، وسونيل مريان بيجس، وحصة هلال مزيد العتيبي، واحمد حسام الدين الخياط، وخالد العلوي نعمة حسن، ومصطفى عبدالله جوهر حيات، وجابر احمد عبدالله الصقعبي، بجائزة قيمتها 1000 دينار لكل فائز منهم خلال أيام العمل.

ويتضمن برنامج سحوبات الدانة المجدولة لعام 2017 سحوبات يومية خلال أيام العمل على جائزتين قيمة كل منهما 1000 دينار. ويجرى السحب الرابع والأخير في 11 يناير 2018 ويتخلله تتويج مليونير الدانة لعام 2017 الذي سيحصل على جائزة بقيمة مليون دينار.

ويشجع بنك الخليج عملاء الدانة على زيادة فرص فوزهم عن طريق زيادة المبالغ التي يتم إيداعها في الحساب، مباشرة عبر تحول المبالغ من أي حساب محلي، باستخدام خدمة الدفع الإلكتروني الجديدة المتاحة عبر موقع البنك الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية.

كما يوفر حساب الدانة أيضا العديد من الخدمات المتميزة منها خدمة «بطاقة الدانة للإيداع الحصري» التي تمنح عملاء الدانة حرية إيداع النقود في أي وقت يناسبهم، إضافة إلى خدمة «الحاسبة» التي تمكن عملاء الدانة من احتساب ما لديهم من فرص للفوز في سحب الدانة.

هذا الحساب متاح للكويتيين وغير الكويتيين المقيمين في الكويت. يحتاج العملاء إلى حد أدنى للرصيد 200 دينار، ولفتح الحساب شرط الاحتفاظ بالمبلغ نفسه للتأهل تلقائيا للدخول في سحوبات الدانة المقبلة.

وفي حال انخفض الرصيد إلى ما دون مبلغ 200 دينار، في أي وقت، يتم خصم مبلغ 2 دينار من الحساب على أساس شهري لحين استيفاء الحد الأدنى للرصيد. أما بالنسبة للعملاء الذين يفتحون حساب الدانة أو يودعون مبالغ أكثر في الحساب، فيدخلون السحوبات اليومية في غضون يومين.