مندني: تقنية مستحدثة وسريعة لعملاء «بيتك» توفر الجهد والوقت

اعلن بيت التمويل الكويتي (بيتك) عن استحداث خدمة جديدة تتيح بمنتهى السرعة لعملاء «بيتك» الراغبين في الحصول على تمويل الافراد تقديم طلب الحصول على التمويل من خلال خدمات «بيتك» الالكترونية kfh.Online، وذلك تأكيدا على الاهتمام بالعملاء وتوفير افضل واسرع الوسائل التقنية للحصول على الخدمة، بسرعة وكفاءة، وتلبية لتنامي وتطور الوسائل التقنية واقبال العملاء عليها.

وفي هذا السياق، قال رئيس الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات الخاصة للمجموعة في «بيتك» وليد مندني ان الخدمة الجديدة تستهدف اتاحة الفرصة لعملاء «بيتك» لتقديم طلب تمويل عبر خدمات «بيتك» الالكترونية kfh.Online بما يوفر الوقت والجهد، مشيرا الى ان هناك خطوات محددة سيتبعها العميل وفق القواعد والضوابط المعمول بها حتى نهاية الاجراءات، ومن ثم تصله رسالة على هاتفه النقال تفيد باكتمال الخطوات، وبعد ذلك يتولى فريق مختص من «بيتك» التعامل مع الطلب، ويتواصل مع العميل عبر الرسائل النصية التي تفيد بحالة المعاملة وتطورها.

واوضح مندني ان خدمة «طلب التمويل عبر الانترنت» تتميز بالسهولة والسرعة بتوفير الجهد والوقت المبذول، فمن المكتب او البيت او اي موقع آخر يتواجد فيه العميل يستطيع تقديم طلب تمويل وتعبئة النموذج الالكتروني المعد لذلك من خلال kfh.Online، وبعد استيفاء جميع المتطلبات حسب القواعد والضوابط المعمول بها، سيتم الموافقة على منح التمويل بناء على سياسة «بيتك» الائتمانية، مما يعد تطورا تقنيا مهما في اسلوب تقديم الخدمة وفي سياسة البيع عن بعد، واضافة وسيلة جديدة للخدمة الذاتية امام العملاء، معتبرا ان الخدمة الجديدة نقلة نوعية ينفرد بها «بيتك» في مجال التمويل الشخصي والعلاقة مع العملاء، في ظل الحرص على مواكبة التطور التقني الذي اصبح يحظى برضا وقبول المستخدمين، وتعتمد عليه شرائح متنوعة وواسعة من العملاء.

وتعتمد الخدمة على ان يقوم العميل بالدخول لموقع «بيتك» kfh.com ومن ثم الخدمات الالكترونية kfh.Online وتسجيل الدخول في الخدمات المصرفية الالكترونية للأفراد، وبعد تسجيل الدخول يختار العميل الخدمات التمويلية، ثم يختار طلب تمويل، ثم يقوم العميل بتعبئة النموذج وتأكيد الطلب والارسال بعد الانتهاء من تعبئة البيانات المطلوبة.