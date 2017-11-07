البنك شارك جمعية السدرة في الندوة التي نظمتها جامعة الكويت

شارك بنك الكويت الدولي مع جمعية السدرة للرعاية النفسية لمرضى السرطان في المعرض والندوة التي نظمتها جامعة الكويت تحت عنوان «مخاطر مرض السرطان»، بمشاركة عدد من الكليات، ومنها: كلية الطب، الطب المساعد، الصيدلة والتغذية، وبحضور مجموعة من الأساتذة وطلبة الجامعة، وذلك بمناسبة شهر التوعية بسرطان الثدي، وفي إطار الشراكة الاستراتيجية التي تربطه مع جمعية.

يذكر أن «الدولي» شارك في جميع أنشطة حملة جمعية السدرة التوعوية خلال شهر أكتوبر، وقد شمل ذلك رعايته لمجموعة من المحاضرات الطبية التي أقيمت في مقر الجمعية وأخرى في ديوان المحاسبة وتلفزيون الكويت، بهدف نشر الوعي حول أهمية الكشف المبكر، وأساليب العلاج الحديثة، وطرق العلاج الطبيعي وكيفية الوقاية من السرطان.

وبهذه المناسبة، صرح مدير وحدة الاتصال المؤسسي في البنك، نواف ناجيا: «أن الدولي يحرص دائما على المشاركة في الفعاليات التي تهم وتمس جميع شرائح المجتمع كونه بنكا وطنيا رائدا، كما يسعى باستمرار لرفع الوعي بأهمية الفحص المبكر عن الأمراض ولاسيما السرطان، حيث يحفل سجل البنك بالأنشطة والمبادرات التي تهدف إلى دعم ورعاية القطاع الصحي الوثيق الصلة بحياة كل أفراد المجتمع الكويتي».

وأوضح أن رعايته لهذه الندوة التي نظمتها جامعة الكويت وشاركت فيها جمعية السدرة، تأتي ضمن اختتام حملة الجمعية التوعوية للكشف المبكر عن سرطان الثدي بمناسبة الشهر العالمي للتوعية بهذا المرض.

وأكد ناجيا أن اهتمام «الدولي» بالجانب الصحي والتوعوي يأتي انسجاما مع سياساته الراسخة للنهوض بمسؤولياته الاجتماعية وواجباته الإنسانية. وأنه يسعى للمشاركة في مختلف الفعاليات التي تعود بالنفع على شرائح المجتمع الكويتي وفئاته وذلك من خلال برنامجه الرائد للمسؤولية الاجتماعية.