العجمي: الخدمة توفر عمليات الدفع للمبالغ أقل من 10 دنانير دون الحاجة لإدخال رقم سري محمود فاروق

أعلنت شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة «كي نت» الرائدة في مجال الابتكار والتطور في عمليات الدفع في المنطقة عن اطلاق الخدمة الجديدة Ktap والتي تعتبر الأفضل من نوعها في مجال تسديد عمليات الدفع عبر أجهزة نقاط البيع المنتشرة في الكويت.

وتتميز هذه الخدمة بقبول البطاقات والأجهزة المحمولة التي تدعم خاصية الاتصال قريب المدى NFC.

كما قامت الشركة بدعوة جميع البنوك المحلية والبنوك العاملة في الكويت وعقدت مؤتمرا صحافيا بهذا الخصوص في فندق الشيراتون وذلك لإطلاق هذه الخدمة الجديدة وابراز دور البنوك في تعزيز طرح مثل هذه الخدمات على الصعيد المحلي.

وبهذه المناسبة، أفاد الرئيس التنفيذي للشركة عبدالله العجمي بأن «كي نت» قامت بطرح هذه الخدمة الجديدة ضمن خطة عمل واضحة ومدروسة، حيث قامت الشركة بالبدء بتفعيل هذه الخدمة ابتداء من أمس الاثنين، كما ستقوم أيضا بتفعيل هذه الخدمة على أجهزة نقاط البيع المنتشرة لدى التجار في السوق الكويتي وسيتم تقديم برنامج تدريبي خاص للتجار حول هذه الخدمة الجديدة، بالاضافة الى تزويدهم بمواد تعليمية وتثقيفية حول Ktap لضمان تقديم هذه الخدمة بشكل متكامل.

وأشار العجمي الى أن «كي نت» كانت قد استمرت في تحقيق اداء متميز وحضور فعال في السوق الكويتي والخليجي، وذلك عن طريق التزام الشركة بالعمل وفقا لاستراتيجية محددة وواضحة للمستقبل والتركيز على الأنشطة الرئيسية وفتح آفاق جديدة للخدمات الالكترونية لترتقي بالخدمات المقدمة للقطاع المصرفي بالكويت والبنوك العاملة بالمنطقة، الأمر الذي يؤكد على التزام الشركة نحو أهمية التركيز على طرح المزيد من الخدمات الالكترونية، بالاضافة الى مواكبة التطور التكنولوجي بشكل مستمر وبما ينعكس على خدمة عملاء البنوك الكويتية والبنوك العاملة في الكويت بشكل أفضل.

واضاف العجمي انه ومنذ تأسيس كي نت قامت الشركة في التوسع لخدمة القطاع المالي من خلال طرح خدمات ومنتجات جديدة لخدمة جميع القطاعات، بالاضافة الى السعي نحو الاستمرار في تحديث الخدمات الحالية وابتكار الجديد منها من أجل ضمان رضا العملاء كافة.

كما تتميز خدمة Ktap أيضا بتوفير عمليات الدفع للمبالغ التي تقل عن 10 دنانير دون الحاجة الى ادخال رقم سري في حال قام البنك بالسماح بذلك ضمن سقف يومي يتم تحديده للعميل حامل البطاقة.

كيف تفعل خدمة Ktap؟

حول أبرز مزايا خدمة Ktap أفاد العجمي بأن عمليات الدفع عبر أجهزة نقاط البيع أصبحت تتم بطريقة سريعة وسهلة من خلال تمرير البطاقات او أجهزة الهاتف المحمول التي تحمل هذه الخاصية على أجهزة نقاط البيع دون الحاجة الى ادخال البطاقة في الجهاز لإتمام العملية.

كما تجدر الإشارة الى أن هذه الخدمة قد تم تطبيقها من خلال توفير أقصى درجات الحماية والأمان للعملاء وذلك من خلال تطبيق أحدث الوسائل التكنولوجية وبرامج الحماية والتشفير لإتمام عملية الدفع.

أما فيما يتعلق بآلية الدفع عبر أجهزة نقاط البيع، فقد قامت كي نت بتوفير الخدمة الجديدة من خلال تحديث آلية الدفع وذلك لضمان احتفاظ العميل ببطاقته والقيام باستخدامها بنفسه دون الحاجة الى مساعدة التاجر في ذلك، حيث أصبحت الآلية الجديدة تبدأ بقيام التاجر بإدخال مبلغ العملية عبر أجهزة نقاط البيع ومن ثم إعطاء الجهاز لحامل البطاقة ليقوم بدوره بتمرير أو ادخال البطاقة بنفسه ومن ثم إتمام العملية.