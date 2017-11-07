الشايع: الفندق سيشكل إضافة كبيرة لقطاع الضيافة المحلي

نشكر الدعم الحكومي للمشروع.. وملتزمون بتنمية الاقتصاد الكويتي

المشروع يدعم تطور البنية التحتية بالكويت وفق معايير عالمية

الفندق يحتوي على 217 غرفة فندقية و67 جناحاً فاخراً





آلاء خليفة

تحت رعاية وحضور سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، احتفلت أمس مجموعة فورسيزونز بالافتتاح الرسمي لفندق فورسيزونز الكويت برج الشايع، ليكون أول فندق لها في الكويت.

وقد حضر الحفل ممثلا عن مجموعة فورسيزونز كل من المؤسس ورئيس مجلس إدارة المجموعة إيزادور شارب، والرئيس والمدير التنفيذي للمجموعة جيه آلان سميث، بالإضافة الى رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة شركات الشايع، الجهة المالكة للفندق في الكويت محمد عبدالعزيز الشايع.

وقد شهد الحفل ايضا حضور عدد من وزراء الدولة والشخصيات الاقتصادية الكويتية ووسائل الإعلام.

علاقة وثيقة

وفي هذا السياق، قال جيه آلان سميث: «تتخطى أهمية افتتاح فندق «فورسيزونز الكويت برج الشايع» مدى التزامنا بتوسيع وجودنا في الشرق الأوسط، إذ إن هذه الوجهة تجسد العلاقة الوثيقة التي تربطنا بضيوفنا في المنطقة الذين يقدرون تجربة «فورسيزونز» لما تتسم بمستويات لا تضاهى من خدمة شخصية، والاهتمام بأدق التفاصيل وحفاوة الضيافة. نحن نشعر بالغبطة للانطباعات الأولية المميزة التي قوبل بها هذا الفندق، لما يحتله من مكانة مهمة في مسيرة نمونا في المنطقة».

واختتم سميث كلمته، قائلا: «إنه لشرف كبير لنا بأن نستقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في حفل الافتتاح الرسمي لفندق «فورسيزونز الكويت برج الشايع»، ونود أن نعرب عن عميق امتناننا لحضوره الكريم».

تنمية الاقتصاد

من جانبه، توجه محمد عبدالعزيز الشايع بالشكر لسمو رئيس مجلس الوزراء وحكومة الكويت لدعمها المستمر خلال جميع مراحل التخطيط والإنشاء وما قبل الافتتاح، حيث ثمن حضوره سموه شخصيا وحضور كبار مسؤولي الدولة لحفل الافتتاح.

وعن دور فندق فورسيزونز في دعم الاقتصاد الكويتي، قال: «نحن ملتزمون برؤية الكويت 2035 ونؤمن بالدور الأساسي للقطاع الخاص في التنمية والازدهار الاقتصادي، ولأن إقامة البنى التحتية وفق معايير عالمية هي دليل على التطور والتقدم، فقد اخترنا الاستثمار بهذا المشروع الكبير. ونحن على ثقة من أن هذا الفندق الفريد من نوعه وما يقدمه من أعلى مستويات الرفاهية الحديثة سيشكل إضافة كبيرة لقطاع الضيافة في الكويت».

وأشار الشايع الى ان الكثيرين يختارون سلسلة فنادق الفورسيزون المنتشرة حول العالم كمكان للإقامة للاستمتاع بالمستوى الراقي لخدمات الضيافة التي يقدمها في مختلف الدول.

وأضاف: «نحن سعداء بجلب علامة مجموعة فنادق ومنتجعات فورسيزونز، الرائدة عالميا في مجال الضيافة الفاخرة، إلى الكويت ومن دواعي فخرنا واعتزازنا أيضا أن نساهم في بناء مستقبل الكويت في عدة مجالات لا تقتصر فقط على الاستثمارات العقارية بل تمتد إلى توفير فرص عمل جديدة للكويتيين من خلال تطوير أعمال ومشاريع شركة الشايع في القطاع الخاص، وبالنيابة عن أسرة الشايع نتوجه لكم بجزيل الشكر والتقدير لاحتفالكم معنا بالافتتاح الرسمي للفندق».

كما أثنى الشايع على الجهود التي قام بها فريق المهندسين والمصممين والمستشارين والخبراء والممولين من مختلف الشركات العالمية، خاصة بنك الكويت الوطني، وشركة البحر الإنشائية بكل مهندسيها وخبرائها الذين بذلوا جهودا كبيرة في تشييد هذا المشروع الحيوي وفق اعلى معايير الجودة.

وفي ختام الحفل قام رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة محمد حمود الشايع، محمد عبدالعزيز الشايع بإهداء سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك هدية تذكارية تقديرا لرعايته وحضوره حفل افتتاح فندق «فورسيزونز الكويت برج الشايع».

تجربة فخمة

وبوصفه عنوانا جديدا للفخامة في قلب العاصمة الكويتية، يمثل فندق «فورسيزونز الكويت برج الشايع» خيارا مفضلا لتجارب تناول الطعام والترفيه والاسترخاء للزوار بغرض الأعمال أو الترفيه وكذلك لسكان المدينة.

وسيختبر زوار الفندق مستويات خدمة فورسيزونز المميزة في جميع غرف الفندق المجهزة، والتي يبلغ عددها 217 غرفة فندقية، وأجنحته الـ 67 الفاخرة، إلى جانب 5 مطاعم تجمع ما بين أطباق مختلف المطابخ العالمية مع النكهات والتقاليد المحلية العريقة.

إطلالة عصرية

تم عرض فيديو مرئي خلال حفل الافتتاح لتتويج قصة النجاح التي تكللت بإنشاء فندق «فورسيزونز الكويت برج الشايع»، وذكر خلال الفيديو ان الفندق يعتبر إطلالة عصر جديد على الكويت تتويجا لرؤية صاحب السمو الامير في الانتقال لعصر جديد من التقدم والتنمية والتطور.

وقد صمم فندق «فورسيزونز الكويت برج الشايع» وفق احدث التقنيات المعمارية الحديثة ويعد رمزا للفخامة والتميز في الكويت، حيث صممت جميع مرافقه وفق تصميمات عصرية ومريحة لترتقي بمعايير الضيافة للمستوى الجديد للفنادق الخمس نجوم.

ويتوافر مرفق صحي على مستويين يقدم مجموعة من المساجات وعلاجات الوجه، فضلا عن علاجات التجميل بطريقة غير جراحية ومستحضرات التجميل الطبية، ويضم 10 غرف للعلاج بما في ذلك جناحان مع أحواض الاستحمام وجناح العلاج بالحمام الرملي وحمام تقليدي.

موقع مميز للفندق

عندما تحل نزيلا في فندق «فورسيزونز الكويت برج الشايع»، فإنك تقيم في مكان مثالي حيث كل شيء على مقربة منك، وذلك نظرا لموقعه على الطريق الدائري الأول في الكويت العاصمة على شارع السور، حيث انه موقع مناسب للجهات الحكومية والشركات.