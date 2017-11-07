خالد الروضان ويوسف خالد المرزوق وقصي الشطي وعبداللطيف السريع وخليفة حمادة وزير التجارة: زيادة عدد طلبات تأسيس الشركات والمشاريع وتنوع التراخيص التجارية

المرزوق: «المنتدى» أصبح محطة سنوية لبناء كويت المستقبل

إضافة خدمات جديدة عبر موقع «التجارة» الإلكتروني.. قريباً

التحول نحو الرقمية يسهم في الارتقاء بجميع القطاعات الإنتاجية والتجارية

الحكومة تدرك الجهد المطلوب للوصول إلى التحول الرقمي

«أجيليتي» أطلقت منصة شحن جديدة تمكِّن الشركات من حجز وتتبع الشحنات





فريق العمل: أحمد مغربي - محمود فاروق - هاني الشمري - فريال حماد - محمد هاشم

خالد الروضان متحدثا قصي الشطي متحدثا يوسف خالد المرزوق طارق سلطان

قــــــال وزيـــــر التـــجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان إن الحكومة الإلكترونية تقلل من الأخطاء البشرية وتخفض من التكاليف المالية والإدارية، مشددا على ضرورة ان تعمل الحكومة بشكل أكبر لميكنة الخدمات المختلفة، حيث قطعت الحكومة خطوات كبيرة في ميكنة العديد من الجهات الحكومية.

حديث الروضان جاء على هامش افتتاح منتدى الحكومة الإلكترونيـــــة الخامس بعنوان «التحول نحو الرقمية» والذي انطلقت أعماله تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وذلك بتنظيم من شركة نوف إكسبو خلال الفترة من 5-7 نوفمبر الجاري، وبحضور قيادات من الجهات الحكومية وممثلي الهيئات ومؤسسات الدولة ومشاركة قيادات القطاع الخاص وجمع غفير من مختلف وسائل الإعلام المرئي والمسموع.

تكريم بشار بشايرة تكريم إيهاب فودة

وأوضح الروضان ان الفترة الأخيرة شهدت زيادة في عدد طلبات تأسيس الشركات حيث ارتفعت طلبات تأسيس المشاريع بالإضافة الى التنوع في التراخيص، مشيرا الى ان «التجارة» قدمت تسهيلات في الآونة الأخيرة لاستيعاب طلبات أكثر في الفترة المقبلة.

وكشف الروضان عن إصدار «التجارة» لقرار المعارض المتنقلة، موضحا انها ستكون ذات خدمات مختلفة.

حضور كثيف خلال انطلاق أعمال منتدى الحكومة الإلكترونية الخامس

وأشار الى انه ستتم اضافة الكثير من الخدمات للموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التجارة والصناعة في الفترة المقبلة.

وذكر الروضان في كلمته التي ألقاها خلال افتتاح المنتدى، ان تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تشكل إحدى أهم أدوات التطور والنهضة في العصر الحديث.

وقال ان شعار المنتدى في دورته الحالية بعنوان «التحول نحو الرقمية»، ويحمل في طياته معاني التغيير من ناحية والمسار الطويل المدى من ناحية أخرى، وانطلاقا من هذا الفهم فإننا ندرك التحديات والصعاب التي تواجه القائمين عليه ضمن كل جهة حكومية في المقام الأول، كما ندرك التحديات التي تواجه الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات الذي يناط به قيادة هذا التحول على صعيد الدولة ككل منسقا خطط التحول الرقمي بين جميع الجهات الحكومية.

وشدد على الضرورة الماسة لتقوم القيادة السياسية بحث الجميع وتوجيههم للقيام بواجبهم نحو تطبيق الحكومة الإلكترونية، بالإضافة الى الجهد المطلوب على المستوى التشريعي لرعاية التحول نحو الرقمية من النواحي التشريعية والقانونية، حيث انه مسار تغييري شامل يتحمل تبعاته جميع جهات الدولة كل ضمن اختصاصها.

وأضاف قائلا: «نحن نتطلع إلى تطوير الخدمات الحكومية التي تقدمها كل جهاتها، وهذا يتطلب جهدا تنسيقيا وتنفيذيا شاملا من جميع تلك الجهات وعلى كل مستوياتها نظرا لتكامل وترابط الخدمات الحكومية في كثير من الأحيان، ونقول هذا من واقع تجربتنا العملية في وزارة التجارة حيث يناط بنا تطوير العديد من الخدمات الإلكترونية التي نشترك مع جهات حكومية أخرى في تقديمها».

وقال ان الحكومة تدرك حجم الجهد المطلوب لنصل إلى المنظومة المتكاملة لبرامج الحكومة الإلكترونية والتحول الرقمي، ويضاف إلى ذلك التحديات الناتجة عن المتغيرات التي تطرأ باستمرار على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات سواء كانت تقنية أو قضايا حيوية تتعلق بأمن المعلومات التي أضحت أحد أهم التحديات التي تواجه الأمن الوطني للدول والأمن المعلوماتي للمؤسسات والأمن الشخصي للأفراد في هذا العصر.

وأعرب الروضان عن تطلعه إلى أن يشكل منتدى الحكومة الإلكترونية الخامس قفزة نوعية في مسيرة الكويت للتحول نحو الرقمية، وهو المسار الحتمي لتنفيذ برامج الحكومة الإلكترونية، مقدما الشكر للشركات العالمية والمحلية المشاركة وللقائمين على تنظيم المنتدى وأخص بالشكر شركة «نوف إكسبو» والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، آملين أن تحقق الكويت أهدافها في التحول نحو الرقمية وصولا إلى مجتمع المعلومات الواعد.

تكريم طارق سلطان تكريم بدر ناصر الخرافي ويتسلمه نيابة عنه م.ناصر كنعان تكريم وليد الخشتي

تكريم عمر الغانم ويتسلمه نيابة عنه ضاري رشيد البدر تكريم سامر جورج تكريم مديرة مكتب المدير العام التنفيذي ورئيس التحرير في جريدة الأنباء الزميلة دينا روكس

نمو وتطور

من جانبه، قال المدير العام للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بالإنابة م.قصي الشطي ان شعار منتدى الحكومة الإلكترونية الخامس «التحول نحو الرقمية» يعكس رحلة التغيير التي يجب على جميع المؤسسات في القطاعين العام والخاص السير بها لميكنة عملياتها، وهذا هو السبيل الإلزامي الذي يتيح للمؤسسات البقاء في دائرة الإنتاجية والنمو والتطور حاضرا ومستقبلا، وهو مسار تغييري يطول كل الوحدات الإدارية والعمليات الإنتاجية في المؤسسات بغض النظر عما تقدمه من منتجات أو خدمات.

وأوضح الشطي في كلمته خلال الافتتاح ان أي تغيير على مستوى الشمولية في الدولة لا بد أن تتوافر له عوامل ثلاثة للنجاح هي:أولا: تطوير القدرات الإدارية والفنية والتخطيطية والتشغيلية للأجهزة الفنية والإدارية العاملة في إدارات نظم المعلومات بشكل عام.

ثانيا: إعادة هندسة إجراءات العمل في جميع الجهات الحكومية بشكل شامل ومنهجي وتكاملي بحيث نتخلص من الإجراءات غير الضرورية التي تعيق الإنجاز، فيجب علينا ألا نمكنن البيروقراطية الكامنة في إجراءات العمال حاليا، وهذه ولا شك جهود ضخمة تشترك فيها جميع الجهات الحكومية.

ثالثا: مواكبة التجهيزات التقنية في مراكز المعلومات الحكومية لمتطلبات إنتاج الخدمات الحكومية المتكاملة، وفي نفس الوقت مواكبة الظواهــــر التكنولوجية الحديثة التي يمكن ان توفر الكثير من الموارد المالية إذا أحسنا التخطيط لها.

وأشار الى ان الجهاز المركــــزي لتكنولوجيا المعلومات سيستمر في تطوير الخدمات الإلكترونية الحكومية.

سامر اللحام ايهاب فودة

محطة سنوية

من ناحيته، قال المدير العام التنفيذي لشركة «نوف إكسبو» يوسف خالد المرزوق ان منتدى الحكومة الإلكترونية أصبح محطة سنوية لتعزيز الهمم في بناء كويت المستقبل، مشيرا الى ان شعار التحول نحو الرقمية يعبر عن تغيير جذري يجب أن يطول الكثير من المسلمات التي سادت العمل الحكومي لعقود، وهو نهج يتطلب الكثير من الموارد المادية والبشرية.

وأوضح المرزوق في كلمته خلال الافتتاح ان الكويت تمتلك الموارد البشرية والمادية والإرادة الحازمة للقيام بالتحول نحو الرقمية، مشددا على ان شركاء الكويت من شركات التكنولوجيا العالمية والمحلية لن يتوانوا في توفير أي خبرات وتقنيات تحتاجها، والسير بهذا النهج أصبح أكثر إلحاحا، ونتحدث هنا بلسان المواطن العادي وبنظرة صاحب العمل، وكليهما يتشاركان الطموح في الارتقاء بالخدمات الحكومية إلى المستوى الذي يخفف عنا العبء ويمكننا من إنجاز معاملاتنا بالسرعة اللازمة في أي وقت ومن أي مكان.

وبين المرزوق ان التحول نحو الرقمية يسهم في الارتقاء بجميع القطاعات الإنتاجية والتجارية والبنى التحتية، فالتحول نحو الرقمية يمثل المسار الطبيعي الذي يتعين على الحكومات أن تسلكه لتوفر مستقبلا أفضل لمواطنيها.

وأضاف المرزوق ان شركة «نوف إكسبو» قامت في شهر أبريل من هذا العام بتنظيم المنتدى العربي الأول للحكومة الإلكترونية المتواصلة في شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية، وجاء ذلك بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية والتي هي إحدى المنظمات المتخصصة المنبثقة عن الجامعة العربية ومؤسسة أخبار اليوم المصرية، وهذا المنتدى يعتبر النسخة العربية من منتدى الحكومة الإلكترونية، فقد كان لنجاحنا في الكويت صداه الطيب مما وحد جهدنا مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية وشركائنا في مؤسسة أخبار اليوم لتعميم الفائدة على مساحة العالم العربي.

الروضان ويوسف خالد المرزوق في لقطة جماعية بجناح الأنباء ويبدو الزملاء يوسف عبدالرحمن وفريد سلوم ويوسف إبراهيم الروضان خلال تجربته الخدمات الإلكترونية الجديدة لجريدة الأنباء بحضور يوسف خالد المرزوق والزميل يوسف إبراهيم

درع تكريمية إلى الوزير خالد الروضان من بيتك يقدمها يوسف الرويح بحضور يوسف خالد المرزوق الروضان ويوسف خالد المرزوق في لقطة جماعية بجناح شركة زين ويبدو وليد الخشتي

يوسف خالد المرزوق وقصي الشطي في لقطة جماعية بجناح شركة صناعات الغانم الروضان وقصي الشطي في لقطة جماعية بجناح مايكروسوفت

التحول التكنولوجي

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة اجيليتي طارق سلطان ان الشركة تؤمن بأهمية التحول التكنولوجي وجدية الإحلال الرقمي، الذي يحدث من حولنا الآن في كل ثانية ونحن نتكلم، مما قد يعني تغيرا حقيقيا في المفاهيم والقوانين وأطر العمل التي تتبعها الدول والحكومات والشركات في كل الصناعات.

جناح شركة Laserfiche المشارك في المعرض

وذكر سلطان في كلمته ان التحول التكنولوجي والإحلال الرقمي يعد فرصة لسد ثغرات كثيرة وتعزيز الكفاءة وتسهيل الوصول إلى الخدمات وفتح أسواق جديدة بطرق عملية لإدارة العمل، مشيرا الى ان الخطوات الجادة التي تبنتها الحكومة مؤخرا لميكنة الأداء الحكومي وتطبيق النافذة الواحدة تدل على إرادة حقيقية لتأمين أداء عالي الجودة عن طريق استخدام أحدث التقنيات وتحقيق هدفها في تعزيز مكانة الكويت إقليميا وعالميا في مجال التبادل التجاري.

وذكر ان «اجيليتي» ركزت على التكنولوجيا في وقت مبكر على اعتبار انها كونت فريقا تكنولوجيا لتطوير التقنيات والمنصات التي من شأنه مساعدة العملاء على الإجراءات المؤسسية وآخر للاستثمار في التكنولوجيات التي من شأنها إحلال الطرق التقليدية لأداء الأعمال.

وبين ان الشركة اطلقت مؤخرا منصة شحن جديدة تسمى ShipA Frieght والتي تمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من حجز وتتبع الشحنات والدفع عبر الانترنت واستثمرنا في تقنية ثورية تقلل من استهلاك الوقود بنسبة 30% في الشاحنات والمقطورات، وأخرى تقدم خدمات النقل والتوصيل للتجارة الإلكترونية.

أحدث التقنيات بـــدروه، قـــال مديـــر عام القطاع الحكومي- مايكروسوفت الشرق الأوسط ايهاب فودة، إن الشركة تسعى الى توفير أحدث التقنيات والتطورات في مجال تكنولوجيا المعلومات للكويت والتركيز على العنصر البشري، مشيرا إلى أن هدف مايكروسوفت يتركز على مساعدة ودعم كل فرد وكل مؤسسة لتحقيق المزيد من النجاح.

من جانبه، قال المدير العام الكويت- سيسكو سامر اللحام إن الحكومة الكويتية تركز على التنوع الاقتصادي لدعم إمكانات النمو الاقتصادي من جهة، وتوفير فرص العمل والدعم لعدد متزايد من السكان تسودهم فئة الشباب من جهة أخرى.

وأوضح ان الإمكانات الواعدة لموجة الإنترنت تساعد الحكومة على تحقيق تلك الأهداف الطموحة عبر الاستفادة من إنترنت الأشياء، حيث تعمل التكنولوجيا على ربط كل شيء، من الأشخاص إلى العمليات والبيانات والأشياء، الأمر الذي سيكون له أثر كبير في إحداث تغيير جذري في خدمات المواطنين، وفي مجالات الصحة والتعليم والسلامة والأمن، كما سيسهم في تحول أساليب العمل بالعديد من القطاعات، كالنفط والغاز والخدمات المصرفية وتجارة التجزئة والسياحة والصناعات التحويلية.

وأشار الى أنه في الوقت الذي توفر فيه إنترنت الأشياء فرصة بقيمة 19 تريليون دولار للحكومات والشركات حول العالم خلال السنوات العشر القادمة يفرض التحول الرقمي على المؤسسات الاستفادة منها لتكون أكثر إدراكا وقدرة على التنبؤ ومرونة في العمل- وهي السمات التي ستمكنها من الابتكار بشكل أسرع لتحقيق النتائج المرجوة من أعمالها.

وبين ان الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات يعمل عبر شبكة الكويت للمعلومات على مساعدة المؤسسات الحكومية في تبادل المعلومات بشكل أكثر أمانا وأقل تكلفة للعمليات الحكومية.

المنتدى يكرم «التجارة» وأبناء المرحوم خالد الشمالي يتسلمون جائزة «أفضل مشروع إلكتروني»

تكريم أسرة المرحوم خالد الشمالي وكيل وزارة التجارة السابق

منح منتدى الحكومة الإلكترونية الخامس جائزة افضل مشروع الكتروني والتي فازت بها وزارة التجارة والصناعة، حيث تسلمها ابناء وكيل وزارة التجارة السابق المرحوم خالد الشمالي وذلك بطلب من وزير التجارة والصناعة خالد الروضان والذي قال: «بلا شك ان خدمات وزارة التجارة والصناعة التي اطلقتها مؤخرا تعتبر جهودا وثمرة لأشخاص مخلصين لعملهم، وذلك حتى قبل تولينا حقيبة الوزارة، ويعود الفضل ايضا للمرحوم خالد الشمالي، حيث انه من جاء بفكرة النافذة الواحدة، ومن ناحيتنا أكملنا تلك الفكرة».

تكريم عادل حجازي تكريم توني كانجيراباللي

بشايرة: «سيمانتيك» أنشأت أكبر شبكة لجمع التهديدات الإلكترونية

بشار بشايرة

قال مدير عام «سيمانتيك» لمنطقة الشرق الأوسط بشار بشايرة ان التحول الرقمي يتغير بشكل حيوي في الصناعات المختلفة بما فيها الحكومات، اذ يجب ان تتبع الجهود هذا الاتجاه.

وشدد بشايرة في كلمته خلال افتتاح المنتدى على ضرورة ان تتفاعل الحكومات كشريك ثالث من خلال المبادرة بمدن ذكية مثل انترنت الأشياء، BYOD «أحضر جهازك الخاص» والسحب، للمحاولة في تحسين الكفاءة الخاصة بجميع مستويات الخدمة.

وأضاف بشايرة: «إن هذه التقنيات تمهد الطريق نحو حكومة أكثر كفاءة وفاعلية، ولكن التحول يأتي على نحو متزايد من التهديدات السيبرانية المتطورة مثلما يتعلق بتخزين البيانات خارج نطاقها العادي للسيطرة، حيث يتم وضع معظم استراتيجيات حماية المعلومات حول موقع أمن البيانات، وليس البيانات نفسها».

وأشار الى ان سيمانتيك أنشأت أكبر شبكة لجمع التهديدات المدنية في العالم.

اليوم الأول

الجلسة الاولى

«الفيديو كونفرانس» وفر 8 مليارات دولار على الهيئات والشركات

جلسة العمل الاولى

طارق عرابي

ناقش منتدى الحكومة الالكترونية الذي تنظمه شركة نوف اكسبو لتنظيم المعارض والمؤتمرات تحت عنوان «التحول نحو الرقمية»، في جلسته الاولى التي عقدت صباح أمس تعريف وأهمية التحول نحو الرقمية بالنسبة للوزارات والهيئات والأشخاص على حد سواء.

واستعرض خبير الاستراتيجيات الرقمية بشركة مايكروسوف جاد حراكة خلال محاضرته التي قدمها في الجلسة الاولى أهمية التحول الرقمي بالنسبة للهيئات الحكومية والخاصة على حد سواء، مؤكدا أن مايكروسوفت لعبت دورا هاما في تمكين عدد من الحكومات والهيئات من إنجاز التحول المطلوب بالشكل المناسب.

وأضاف أن نحو 75% من القوى العاملة في القرن الـ 21 ستكون بيد الافراد الاصغر سنا، والذين باتوا مؤهلين في العديد من دول العالم لاستخدام التكنولوجيا في حياتهم العملية، مشيرا إلى أن فكرة التحول الرقمي تقوم على تمكين الشباب من استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في جميع مناحي الحياة.

ولفت حراكة إلى أن التكنولوجيا الحديثة وفرت الكثير من الوقت والجهد، فالمؤتمرات التي أصبحت تعقد عبر «الفيديو كونفرانس» وفرت على الهيئات والشركات نحو 8 مليارات دولار، وذلك بعد أن وفرت عليهم الوقت والجهد والسفر.

وتابع بأن مواطني العديد من دول العالم مازالوا يتوقعون المزيد من الخدمات التي تقدمها حكوماتهم، خاصة وهم يرون أن عددا من كبريات شركات القطاع الخاص أصبحت توفر لهم هذه الخدمات من خلال مواقعها المختلفة، لافتا إلى ان التحول نحو الرقمية يعني الحصول على المزيد من المعلومات التي ينبغي حفظها وتحليلها واستخلاص النتائج المرجوة منها.

بدوره قال المدير الاقليمي لشركة سيسكو لأنظمة المعلومات قادر كايا في ورقة العمل التي قدمها حول رحلة التحول التكنولوجي الحكومية ان هناك عددا من العوامل التي يجب أخذها بعين الاعتبار قبل التفكير في التحول الرقمي ألا وهي التكلفة والخبرات والادوات، مبينا انه من أراد النجاح فعليه أن يأخذ بهذه العوامل مجتمعة وليست منفردة.

وأشار إلى أن «سيسكو» تقوم بمساعدة عملائها عن طريق نشر الوعي حول العالم الرقمي وإصدار القرارات المستنيرة بعد تحليل المعلومات، مشيرا إلى أن التحول الرقمي ببساطة هو استخدام التكنولوجيا من أجل تحسين الاداء.

وأشار كايا إلى أن الجهات الحكومية في الكثير من دول العالم تستقبل كما كبيرا من المعلومات بشكل يومي، لكن هل يتم الاستفادة من هذه المعلومات واستخدامها بشكل صحيح؟ وهل هناك ابتكار في التعامل مع هذه المعلومات؟ فهذه هي الامور التي ينبغي التركيز عليها عند الحديث عن التحول الرقمي.

من ناحيته قدم رئيس وحدة تكنولوجيا الاعمال بشركة زيروكس محمد اليحيى ورقة عمل حول التطبيق العملي للتحول الرقمي، شدد من خلالها على ضرورة التخلص من الاوراق التي تؤثر على الانتاجية وتكلف الوزارات والمؤسسات والشركات الكثير من الجهد والمال.

واضاف أن الكويت أحرزت تقدما في هذا المجال لكن الطريق أمامها مازال طويلا، ذلك أن هناك نحو 37% من الجهات الحكومية مازالت تفتقر لإستراتيجيات العمل بالبرمجيات، فيما لا تقوم 45% من تلك الجهات بتحليل البيانات والمعلومات الكثيرة المتوافرة لديها.

وأكد اليحيى على أنه ما لم تتحرك الجهات الحكومية التي مازالت تستخدم الأوراق فإنها ستفقد التنافسية الكامنة في التحول نحو الحلول الرقمية، والتي تتمثل في سرعة الانجاز، والامان الالكتروني، وتخفيض التكلفة، إلى جانب العديد من الفوائد الاخرى التي تحققها «التكنولوجيا الرقمية».

اما مهندس الحلول بشركة بي أم بي رونالد صدر فقد استعرض خلال ورقته رحلة التحول نحو الرقمية، حيث استعرض تقنية «ليزر فيتش» التي تنفرد بها شركته والتي قال انها تقنية أميركية حديثة يتم استخدامها في أكثر من 36 ألف تطبيق حول العالم، منها 600 تطبيق في منطقة الشرق الاوسط والكويت، حيث تستخدمها شركات كبرى مثل مجموعة الخرافي وشركات النفط والغاز في الكويت.

الجلسة الثانية

رقمنة الوثائق الحكومية.. أحدث طرق التحول التكنولوجي للمؤسسات

جانب من المحاضرين في الجلسة الثانية

عبدالرحمن خالد

تناولت الجلسة الثانية من أعمال اليوم الثاني للمؤتمر الاتجاهات التكنولوجية المساعدة في التحول الرقمي. وادارت الجلسة مدير ادارة الخدمات الاستشارية والدعم الفني في الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات نائلة العوضي.

وفي البداية، تحدث مدير استراتيجية الامن للاسواق الناشئة في سيمانتك حيدر باشا عن استخدام تحليل البيانات والاجهزة الذكية القادرة على التعلم للابتكار في انظمة امن المعلومات.

وذكر ان سيمانتك لديها اكثر من 3000 موظف يبحثون ويعملون في امن المعلومات اذ ان امن المعلومات يبدأ من الافراد ويعتبر حالة انسانية.

وسلط باشا الضوء على استخدام الذكاء الاصطناعي لمراقبة أمن المعلومات، حيث قال ان سيمانتك تراقب كل الانظمة حول العالم بالاضافة الى تطويرها للنظم ومحاولتها التقليص من الانذارات البسيطة للوصول الى تحليل بسيط للروبوتات.

واشار الى ربط الذكاء الاصطناعي في تلك الحالات بتحليل وتخفيض مخاطر امن المعلومات. واوضح ان سيمانتك توفر منصة دفاعا كاملا لأمن المعلومات، وتحمي أهم 4 أمور الرسائل والويب والمستخدمين والمعلومات، لافتا الى ان تلك المنصة عبارة عن نظام متكامل يعمل على التجانس بحماية هؤلاء الـ 4، موضحا ان ذلك النظام عندما تتفاعل ببعضها تعطي استجابة سريعة للنظام.

وقال ان سيمانتك تعتبر جزءا كبيرا من نسيج امن المعلومات حول العالم ولديها ادوات اضافية للمساعدة على كفاءة اهم المعلومات حول العالم، لافتا الى ان الشركة تساعد عملاءها على التوسع وتحسين الشبكات والحد من فقدان البيانات.

بدوره، تحدث عمرو العيسوي المتخصص في قسم المبيعات لدى شركة مايكروسوفت عن تطبيقات تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي والاجهزة الذكية القادرة على التعلم.

وقال انه لطالما قدمت مايكروسوفت خدمات تكنولوجية سحابية جيدة لعملائها.

واشار الى ان مايكروسوفت توفر البيانات الخاصة بالبنية التحتية لعملائها كالشبكات والتطبيقات والبيانات وخدمات أخرى، موضحا ان مايكروسوفت تحاول تحسين البنية التحتية وجعلها أكثر كفاءة بالاضافة الى توفيرها للوقت.

وقال: «لدى مايكروسوفت منصة تقوم بحماية أمنها وبالتالي تقوم ايضا بادارة المواقع الالكترونية، كما أنه باستطاعة الشركة بناء البنية التحتية للشركات الاخرى بالاصالة، بالاضافة الى تخفيف العبء عن تخزين البيانات وتحليلها».

وأكد ان مايكروسوفت نمت بشكل كبير في الآونة الاخيرة، لافتا الى انها استطاعت ان تكون متواجدة في 42 منطقة حول العالم، بالاضافة الى استثمارها بالشبكة التي تصنع من خلالها البيانات، مبينا ان لدى الشركة شهادات اعتمادية في حماية امن المعلومات للشركات.

وذكر العيسوي ان لدى الشركة موقع Azure الذي يعمل على توضيح المخاطر التي يمكن ان تحدث لأي شركة، مشيرا الى ان هناك سوقا خاصا بالموقع يعطي الحلول المناسبة للعملاء عبر التطبيقات الالكترونية. من ناحيته، سلط مهندس النظم في شركة ليزر فيش محمد صبري الضوء على التحول المؤسسي الى الرقمنة.

وذكر صبري 5 مراحل أساسية لتحويل المؤسسة الى رقمية، اذ اشار في البداية الى رقمنة الوثائق والتي تعمل على تحويل الوثائق من ورقية الى رقمية مما يؤدي الى تقليل تكاليف تخزين الوثائق.

كما انتقل صبري الى المرحلة الثانية وهي تنظيم المحتوى، وقال ان تنظيم المحتوى يعمل على تقليل اخطاء الادخال البشرية للحصول على مركز واحد لتخزين الوثائق واسترجاعها.

اما بالنسبة للمرحلة الثالثة، والخاصة أتمتت العملية، قال إنها تزيد الانتاجية وتقلل من المهام اليدوية، والمرحلة الرابعة تحدث خلالها صبري عن تبسيط العمليات.

وفي المرحلة الخامسة والاخيرة عمليات النقل، لفت الى انها تسهل من انشاء تقارير عن المنظمة مما يؤدي الى اتخاذ قرارات صائبة.