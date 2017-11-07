استقر سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار الكويتي، اليوم الثلاثاء، عند مستوى 0.302 دينار في حين استقر اليورو عند 0.351 دينار مقارنة بأسعار صرف يوم أمس الاثنين.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني، إن سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفع إلى 0.398 دينار وارتفع الفرنك السويسري إلى 0.303 دينار فيما بقي الين الياباني عند مستوى 0.002 دينار دون تغيير.

وفي الولايات المتحدة استقر سعر صرف الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى خلال تداولات أمس بعد أن ارتفع لأعلى مستوى له في ثمانية أشهر مقابل الين الياباني في وقت سابق إذ ظل المستثمرون حذرين وسط المخاوف بشأن خطط إصلاح الضرائب الأميركية.