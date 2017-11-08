«غلوبل فاينانس»: نمو في حجم قاعدة عملاء «بيتك» الرقميين.. ونقلات نوعية في الحلول الرقمية

توج بيت التمويل الكويتي (بيتك) بجائزة «أفضل بنك رقمي للعملاء» في الكويت ضمن قائمة أفضل البنوك الرقمية في الشرق الأوسط من مجلة «غلوبل فاينانس» العالمية للعام 2017، وذلك للكفاءة العالية في الخدمات الرقمية، والنمو في حجم العملاء الرقميين، والتصميم المبتكر للمنصات الالكترونية.

كمـــا منحت «غلوبــل فيانانس» «بيتـــك» جائزة أفضل منتج مبتكر لوديعة النوير، ومنحت «بيتك- تركيا» جائزة أفضل منتج مبتكر لبطاقة الائتمان الجديدة «ساغلام» ضمن قائمة «المبتكرون في التمويل الإسلامي» لعام 2017.

وتسلم المدير التنفيذي للعلاقات العامة والإعلام للمجموعة يوسف الرويح جوائز «بيتك» خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في لندن للإعلان الرسمي عن الفائزين بجوائز «غلوبال فاينانس» في مجالات متنوعة وعلى مستوى العالم.

معايير مهنية

وأشارت المجلة إلى أنها استندت في اختياراتها الى عدة معايير مهنية بعــد تقييم دقيــــق من قبـــل لجنة تحكيم عالميــة في مؤسسة «انفوسيس» الرائدة عالميا في الاستشارات والتكنولوجيـــا والدعـــم الخارجـــي، وبمشــــاركة فريق من أبرز المحررين الصحافيين في «غلوبل فاينانس» لاختيار الفائزين.

وشملت المعايير: قوة الاستراتيجية في استقطاب وخدمة العملاء الرقميين، والنجاح في تحفيز العملاء على استخدام العروض الرقمية، والنمو في حجم قاعدة العملاء الرقميين، واتساع نطاق عروض المنتجات، واستفادة العملاء من المبادرات الرقمية، بالاضافة الى التصميم المميز للموقع الالكتروني ولتطبيق المؤسسة على الهواتف الذكية وطريقة عمله وكفاءته في تقديم الخدمة.

وقال رئيس مجموعة «غلوبال فاينانس» جوزف جيارابوتو، إن الخدمات المصرفية الرقمية باتت أساسية، مشيرا الى أن الفائزين في جوائز الخدمات المصرفية الرقمية لهذا العام قد أثبتوا أهمية الابتكار المتواصل في المنتجات والخدمات والأنظمة.

وأضاف أن العملاء الأفراد والشركات يتطلعون الى نقلات نوعية في طرح الخدمات والحلول الرقمية، لافتا الى أن الفائزين بجوائز «غلوبال فاينانس» للعام 2017 نجحوا في تحقيق تطلعات العملاء.

وتتميز خدمات «بيتك» الالكترونية والقنوات التقنية لخدمة العملاء بكفاءتها وتصميمها المميز لتناسب اهتمامات وخصائص كل شرائح العملاء، حيث بإمكان العملاء الاستفادة من أكثر من 180 خدمة الكترونية مجانية عبر موقع البنك، كما بادر «بيتك» الى توظيف تقنيات الهواتف الذكية وقنوات التواصل الاجتماعي لصالح العميل وأطلق مجموعة من خدماته المصرفية الأساسية عبرها لتستفيد شرائح العملاء المستخدمة لتلك القنوات، في الوقت الذي تتسم فيه خدمات «بيتك» عبر هذه القنوات كافة بعناصر السرية والأمان والمرونة، مع جودة الشكل والمحتوى.

وأطلق «بيتك» مؤخرا خدمة أجهزة XTM التفاعلية ذاتية الخدمة التي تقدم معظم الخدمات المصرفية التي يقدمها الفرع المصرفي التقليدي.

كما اطلق خدمة «KFH Wallet» المبتكرة للدفع الالكتروني دون الحاجة لاستخدام البطاقة المصرفية، وخدمة Visa Checkout لتسهيل عملية الشراء عبر الانترنت بسرعة وأمان، وذلك لحاملي بطاقات «بيتك» الائتمانية ومسبقة الدفع، والعديد من الخدمات المبتكرة الاخرى.

وتقوم وديعة النوير الاستثمارية على أساس مبدأ «الوكالة بالاستثمار» الشرعي حيث يعمل «بيتك» كوكيل بالاستثمار لعملائه، ويعدهم بنسبة أرباح متوقعة مسبقا طبقا لفترات الاستثمار المختلفة والتي تمتد حتى ثلاث سنوات، كما تتمتع وديعة «النوير» بمميزات فريدة حيث يتم توزيع الارباح عند تاريخ استحقاق الوديعة دون الانتظار الى نهاية الفترة المالية، وتوفر الوديعة المرونة طبقا لاحتياجات العملاء، حيث يمكن للعملاء السحب من رصيد الوديعة الاستثمارية دون الحاجة الى إلغائها بما لا يتجاوز 30% من المبلغ المستثمر، كما يمكن للعميل اختيار شرط اعادة استثمار الأرباح المحققة عن طريق إضافتها لمبلغ الوديعة للمدة الاستثمارية المستقبلية، وكذلك إمكانية استقبال تعليمات مسبقة لتعديل مبلغ الاستثمار حسب رغبة العميل عند تاريخ استحقاق الوديعة وغيرها من المميزات الفريدة.

أما بطاقة الائتمان الجديدة من «بيتك- تركيا» (ساغلام) فتتميز بقدراتها على تحمل التكاليف بمنظور مختلف، اذ تقدم لحامليها خيار تحصيل فواتيرهم الصحية والتعليمية الأساسيــــة وتسديدها على 5 أقساط من دون دفع رسوم اضافية وتحديد عدد الأقساط التي يختارونها وفقا لتقديرهم حتى 12 قسطا عند انفاق 100 ليرة تركية أو أكثر عن طريق البطاقة.

ويكسب حامل البطاقة نقاط ذهب تعادل 50 ليرة تركية دون أي رسوم مقابل 200 ليرة تركية أو أكثر يتم إنفاقها في الشهر بالإضافة الى العديد من الخصائص المميزة.