الفرع مزود بأحدث التقنيات والخدمات التي تمنح العملاء المزيد من الراحة والخصوصية

أعلن بنك بوبيان عن إعادة افتتاح فرعه في منطقة السالمية بعد إجراء تعديلات شاملة على تصميمه بطريقة عصرية لتوفير المزيد من الراحة والسهولة والسرعة في إنجاز معاملات العملاء عند زيارتهم للفرع الذي يفتح أبوابه يوميا من الأحد إلى الخميس من الساعة الثامنة والنصف صباحا حتى الواحدة ظهرا ومن الخامسة وحتى السابعة مســاء من الأحد الى الأربعاء.

وحضر حفل إعادة الافتتاح نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي عادل الماجد وكلا من الشيخ فهد اليوسف السعود الصباح والشيخ أحمد اليوسف السعود الصباح ومجموعة من المديرين من الإدارة التنفيذية لبنك بوبيان.

وقال مدير إدارة الفروع مصعب الشعلان إنه تم تزويد الفرع الجديد بعد إعادة الافتتاح بأحدث التقنيات والخدمات التي تمنح العملاء مزيدا من الراحة والخصوصية، حيث تتوافر في الفرع مختلف الخدمات والمنتجات التي تهم مختلف الشرائح.

وأضاف أن البنك مستمر في التوسع في افتتاح المزيد من الفروع إلى جانب الاستمرار في الاستثمار بالخدمات التقنية التي يقدمها البنك لخدمة مختلف الشرائح في المجتمع الى جانب تميزه في الخدمات المتوافرة على مدار الساعة طوال الأسبوع من خلال أجهزة Boubyan Direct.

وأشار الشعلان إلى أن الفرع الجديد كبقية الفروع الجديدة لبنك بوبيان مزود بجهاز الصراف الآلي التفاعلي (Boubyan Direct) والمتوافر على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لتوفير خدمات عديدة للعملاء عن طريق الاتصال المرئي مع مسؤولي خدمة العملاء لإنجاز معظم العمليات المصرفية من بينها سحب وإيداع المبالغ النقدية وخدمة إيداع الشيكات والتحويل بين الحسابات والإصدار الفوري لبطاقات السحب الآلي وطباعة كشف الحساب.

وحول تصميم الفرع، قال الشعلان إن الفرع الجديد يعتبر مميزا من الناحية المعمارية كغيره من فروع بنك بوبيان التي تم افتتاحها مؤخرا إلى جانب ديكوراته الداخلية التي تم تصميمها بواسطة أشهر المصممين العالميين المختصين بتصميم فروع البنوك بشكل عصري حديث يراعي التطورات التي حدثت في الصناعة المصرفية لاسيما ما يرتبط منها بالتطورات التكنولوجية.

وأضاف: تم تزويد الفرع الجديد بأحدث التقنيات والخدمات التي تمنح العملاء المزيد من الراحة والخصوصية حيث تتوافر في الفرع مختلف الخدمات والمنتجات التي تهم مختلف الشرائح.

وبالإضافة الى ما سبق، فإن الفرع يصنف من ضمن الفروع التي تعتبر صديقة للبيئة من حيث تجهيزه بالآيباد والشاشات لعرض منتجات البنك التي تغني عن استخدام البروشورات.