الجسار: «عملاؤنا هم مركز قوتنا ومستقبلنا» توجه إستراتيجي للبنك يسعى لتحقيقه باستمرار

يوجه بنك الكويت الوطني أنشطة اعماله نحو جعل العميل محور تركيزه الأساسي، وذلك كجزء من استراتيجية البنك طويلة الأجل.

وفي إطار مبادرات البنك الحديثة التي تهدف للتواصل مع العملاء بشكل مباشر وبناء جسور علاقات قوية وراسخة، أطلق بنك الكويت الوطني خدمة جديدة تحت شعار «اسألني» (ASK ME) والتي ستظهر في مراكز التسوق المحلية وأفرع البنك المختلفة بجميع أنحاء الكويت.

وتمكن الخدمة الجديدة التي تم طرحها لأول مرة على مستوى الكويت عملاء الوطني من توفير الوقت والتمتع بالمزيد من الراحة، حيث بإمكانهم الاستفادة من خدمة «اسألني» (ASK ME) المتوفرة حاليا في مراكز التسوق المحلية للإجابة عن جميع أسئلتهم واستفساراتهم. إذ يستطيع عملاء البنك توجيه اسئلتهم لممثلي خدمة «اسألني» (ASK ME) فيما يخص أنواع بطاقات الائتمان والحسابات المصرفية وحسابات التوفير المتاحة.

كما يمكن للعملاء استخدام هذه الخدمة كخيار بديل عن الاتصال بالخدمة الهاتفية للبنك أو زيارة الأفرع.وبهذه المناسبة قالت مدير القنوات الرقمية في بنك الكويت الوطني أسيل الجسار: إن بنك الكويت الوطني وضع شعار «عملائنا هم مركز قوتنا ومستقبلنا» كتوجه استراتيجي يسعى بشكل متواصل لتحقيقه، ومن ضمن أحدث مبادراتنا قمنا بتقديم خدمة «اسألني» (ASK ME) التي نقوم بتوفيرها بأسلوب Pop-up في مراكز التسوق.

إذ تعمل هذه الخدمة الجديدة على مساعدة عملاء البنك في الرد على استفساراتهم المختلفة بشكل فوري ومباشر.

وأشارت الجسار إلى أن هذا التطور الجديد في عالم التكنولوجيا يعد بمنزلة إضافة جديدة إلى طرق التواصل مع العملاء والتي بدأت سابقا بالاتصال الشخصي بين العميل وخدمة العملاء من خلال مركز الاتصال، ومع تقدم تكنولوجيا الاتصالات تم التحول نحو قنوات وسائل التواصل الاجتماعي، ومن ثم ميزة التخاطب الالكتروني المباشر مع العملاء وخدمات WhatsApp والتي كان الوطني أول من أطلقها كخدمة مصرفية على مستوى الكويت، لافتة إلى أن الوطني يعمل على رفع معدل جذب العملاء عن طريق تطبيق أعلى المعايير للحصول على رضا العميل بطرق أكثر فاعلية وكفاءة.

ويواصل بنك الكويت الوطني ريادته في تبني أحدث الحلول الرقمية لتزويد عملائه بأعلى معايير الخدمة، بالإضافة إلى توفير خدمة مصرفية فريدة من نوعها.

لمعرفة المزيد عن الحلول المصرفية وطرق الدفع الرقمية، بالإضافة إلى اماكن توافر خدمة «اسألني» (ASK ME)، يمكن للعميل متابعة حساب بنك الكويت الوطني على الانستغرام @NBKGroup وتويتر @NBKpage.