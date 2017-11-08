لكزس تطور مركبة الكروس أوفر NX 300 الجديدة بطابع رياضي معزز وإطلالة أكثر أناقة

تحكم أكثر دقة مع تجربة قيادة أكثر سلاسة

أعلنت شركة لكزس عن إطلاق مركبة NX300 الجديدة في الكويت، والتي تمتاز بإطلالة رياضية أكثر أناقة، مع تحكم أكثر دقة. ومنذ تقديمها لأول مرة في العام 2015، فإن هذه المركبة، والتي كانت تعرف سابقا باسم NX200t، سرعان ما أسرت قلوب وعقول المعجبين بفضل جمعها بين التصميم العصري الفاخر النابض بالحياة، وديناميكيات القيادة التي تمنح السائق تجربة استثنائية. وكان الإقبال على مركبة ‏NX300‎‏ ‏أكبر مما كان متوقعا من قبل شركة لكزس، لتتخطى تقديرات المبيعات في جميع الأسواق العالمية التي تم طرحها فيها. وضمن إطار الجهود الرامية إلى الحفاظ على هذا الزخم الإيجابي الذي اكتسبته مركبة NX وتعزيز الإقبال الكبير الذي وجدته من العملاء، فقد قامت لكزس بإجراء مجموعة من التعديلات والتحسينات التي شملت التصميم الخارجي والمقصورة الداخلية وأنظمة السلامة وغيرها من المزايا الأخرى. وفي هذه المناسبة، قال محمود أبوظهر، مدير اعمال لكزس الكويت: سوق سيارات الكويت الذي يتمثل غالبا بالشباب الذين يعبرون عن آرائهم وحيويتهم في خياراتهم وأسلوب حياتهم، بميلهم الى حس اقوى لامتلاك المركبات التي تقدم تجربة قيادة فريدة، رائعة، رياضية، وممتعة. وقال تاكياكي كاتو كبير مهندسي مركبة لكزس NX: قمنا بإدخال تحسينات جريئة على تصميم مركبة لكزس NX الجديدة، وعملنا على الارتقاء بأدائها وإضافة مزايا جديدة من شأنها أن تحسن من مستويات الراحة والملاءمة التي تقدمها. من جانبه، قال تاكايوكي يوشيتسوغو الممثل الرئيسي للمكتب التمثيلي لشركة تويوتا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: يسرنا إطلاق مركبة لكزس NX الجديدة، والتي خضعت لمجموعة من التحسينات على صعيد التصميم ومستويات الراحة والسلامة، إلى جانب المزيد من الرفاهية التي تتناسب مع تطلعات عملائنا.

تسعى لكزس إلى ارساء ارتباط أكثر عمقا مع عملائها، الأمر الذي ينعكس على الطريقة التي تقوم بها بتصميم وهندسة مركباتها. وقد قام مصممو لكزس بتعزيز جوهر تصميم طراز NX الأصلي بعناية فائقة، هذا الطراز الذي برهن على أنه يتمتع بجاذبية كبيرة لدى عشاق المركبات في أنحاء العالم، لاسيما مع خطوطه التصميمية الأنيقة.

وتم تجديد ملامح الواجهة الأمامية لمركبة لكزس NX بالكامل، حيث أعيد تصميم الجزء العلوي من الشبك والمصد الأمامي لينسجما مع غطاء المحرك والأبواب الأمامية بشكل أكثر سلاسة، ما أعطى المركبة ككل هيئة أكثر أناقة ومنحها انسيابية فائقة.

كما حظي الجزء الخلفي من مركبة لكزس NX 2018 بلمسات تصميمية ساعدت على إبراز الطابع الرياضي الذي يماثل التعديلات التي طرأت على الجزء الأمامي. ايضا أعادت لكزس تصميم المقصورة الداخلية لمركبة NX الجديدة بشكل يضفي عليها طابعا رياضيا معززا مع شعور أكبر بالفخامة والرقي. كما كان هناك تركيز على رفع مستوى سهولة الاستخدام والراحة والملاءمة التي تقدمها التجهيزات الخاصة بهذا الطراز الجديد، والتي تتوافق مع التزام لكزس بمبادئ الضيافة (Omotenashi).

وأول ما يلفت الانتباه داخل المقصورة هو شاشة عرض الوسائط المتعددة الأكبر حجما، والتي كانت فيما قبل بقياس 7 بوصات لتصبح الآن 10.3 بوصات.

كما تم تبسيط لوحة التحكم في أجواء المقصورة في الكونسول الوسطي بشكل واضح مع استبدال عدد من الأزرار بأربعة مفاتيح تبديل سهلة التشغيل. وتمتاز هذه المفاتيح التي تعمل باللمس بجودتها العالية، مع نمط مرتفع من الزخارف المعدنية اللامعة على شكل حرف «L».

كما تمت زيادة حجم ساعة لكزس التناظرية، مع عدسة أكثر وضوحا وإطار خارجي بارز لسهولة القراءة. وهي مرتبطة مع نظام تحديد المواقع الجغرافي، حيث يقوم تلقائيا بضبط الوقت عند الانتقال من منطقة زمنية إلى أخرى.

وتأتي مركبة لكزس NX 300 الجديدة، والتي كانت تعرف سابقا باسم NX 200t، مزودة بمحرك لكزس القوي المزود بشاحن توربيني. وينتج المحرك ذو الأربع أسطوانات خطية سعة ليترين، قوة تبلغ 235 حصانا عند 4.800 – 5.600 دورة في الدقيقة، مع عزم دوران يبلغ 35.7 كلغ – م عند 1.650 – 4.000 دورة في الدقيقة.

ويمتاز المحرك بخاصية التحكم في عزم الدوران عند الطلب، حيث تحتسب عزم دوران المحرك المطلوب لتوفير استجابة عالية وتسارع استثنائي، كما يقترن بناقل حركة من 6 سرعات فائق الذكاء يتم التحكم فيه إلكترونيا.

ويمنح نظام النقل الأوتوماتيكي متعدد الأوضاع ونظام الذكاء الاصطناعي لقوة الجاذبية (G-AI) قيادة أكثر حماسا، وذلك من خلال اختيار التروس ونقل السرعات تنازليا استجابة لقوة الجاذبية.

طراز «‏F SPORT‏»

سيستمر تميز الطراز الرياضي «F SPORT» من مركبة لكزس NX ذات الأداء الرياضي العالي والخطوط الأنيقة، من خلال الشبك الأمامي المغزلي المميز وعجلاته الحصرية المصقولة بتشطيب لامع من اللون الأسود.

أما من الداخل، فتزخر المقصورة بزخارف الألمنيوم التي تستخدم أحدث تقنيات الحرفية الآلية «ناغوري»‏ ‏المعدة خصوصا لإضفاء شعور بالأناقة الحقيقية والذوق الرياضي الرفيع. ويعد مزيج اللونين الأبيض والأسود لفرش المقاعد من ضمن تركيبات الألوان الداخلية الجديدة الحصرية والمحدودة للطراز الرياضي «F SPORT»، بالإضافة إلى القراءات الخاصة بدفعات التوربو وقوة الجاذبية (G-force).

ويمتاز الطراز الرياضي «F SPORT» بنظام التحكم النشط في الصوت (ASC) الذي يضخم الأصوات الطبيعية التي ‏تنجم عن المحرك وإصدارها عبر نظام الصوت المتطور ليعزز التجربة السمعية. كما يمكن التحكم في حجم صوت المحرك الذي يصل إلى المقصورة عندما يقوم السائق بتنشيط هذا النظام المبتكر.