الحساب يمكن العملاء من الحصول على قرض تصل قيمته إلى 70 ألف دينار أو قرض استهلاكي بقيمة 15 ألف دينار

فازت نوف ناصر الرويح بجائزة السحب ربع السنوي الثالث لحساب الراتب البالغة 25 الف دينار حيث تم إجراء السحب مباشرة عبر برنامج «ربع الديوانية» على إذاعة نبض الكويت 88.8 إف إم، يوم الاثنين الموافق 6 نوفمبر الجاري، بحضور ممثل وزارة التجارة والصناعة.

ويسمح حساب الراتب الجديد، المصمم خصوصا للعملاء الكويتيين، الذين يقومون بتحويل رواتبهم إلى بنك الخليج، بالاستفادة من العديد من العروض المميزة منها فرصة الحصول على جائزة نقدية فورية قدرها 100 دينار أو الحصول على قرض بدون فوائد، شرط ألا يقل الراتب الذي يتم تحويله إلـى بنك الخليج عن 500 دينار.

يستفيد العملاء الجدد أيضا من مميزات أخرى تشمل الحصول على بطاقات فيزا وماستركارد الائتمانية دون الحاجة لدفع الرسوم السنوية خلال العام الأول، مع إمكانية الحصول على قرض تصل قيمته الى 70 ألف دينار أو قرض استهلاكي تصل قيمته إلى 15 ألف دينار.

كما يحصل جميع العملاء الحاليين والجدد الذين يقومون بتحويل رواتبهم إلى بنــــك الخليج على فرصة الدخول تلقائيا في السحب على أكبر جائزة لحساب الراتب في الكويت والتي تبلغ قيمتها 250 ألف دينار. يقام السحب على الجائزة الكبرى في 8 فبراير المقبل.

والجدير بالذكر أن فريق حساب الراتب من بنك الخليج قد أجرى مؤخرا جولات ترويجية في إثنين من أشهر المجمعات التجارية في الكويت، هما مجمع الأفنيوز وذا جيت مول لتوعية عملائه الحاليين والجدد بمزايا حساب الراتب والإجابة عن أسئلتهم واستفساراتهم.

ولمعرفة المزيد حول عروض بنك الخليج المميزة يمكنكم القيام بزيارة أي من فروع البنك البالغ عددها 56 أو الاتصال بمركز خدمة العملاء، كما تتوافر تلك المعلومات عبر الموقع الالكتروني لبنك الخليج.