البدران: تبوأنا الريادة في سوق الاتصالات بجدارة

أقامت شركة الاتصالات الكويتية VIVA، حفلا في مقرها الرئيسي لموظفيها بمناسبة النجاح الباهر لحفل إطلاق iPhone X، بحضور الرئيس التنفيذي م. سلمان بن عبدالعزيز البدران وعدد من القياديين في VIVA.

وقال البدران إن الجهود الدؤوبة التي بذلها موظفو VIVA من مختلف الأقسام في حفل إطلاق iPhone X أثمرت نجاحا مميزا سيبقى محفورا في سجل VIVA الذهبي، مضيفا أن VIVA ومنذ دخولها سوق الاتصالات الكويتي حققت العديد من الإنجازات التي منحتها تبوؤ الريادة في سوق الاتصالات الكويتي بجدارة.

وقال البدران إن VIVA تسعى دائما لتلبية احتياجات عملائها وإرضائهم عبر طرح عروض وخدمات مبتكرة وحلول تكنولوجية متطورة.

وفي ختام الحفل، قام البدران بقطع قالب الحلوى بمشاركة كل عائلة VIVA، داعيا إياهم إلى المثابرة على تحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات.