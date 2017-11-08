محمود عيسى

تراجعت قيمة العقود التي ارسيت في دول مجلس التعاون الخليجي لشهر اكتوبر الماضي بصورة كبيرة حيث لم تتجاوز قيمتها 3 مليارات دولار، وكان نصيب الكويت منها 86 مليون دولار وبنسبة 2.9% فقط لتحل في المركز الثالث بعد الامارات التي استحوذت على نصيب الاسد من العقود بواقع 2239 مليون دولار وبنسبة 75%، وتلتها السعودية بواقع 581 مليون دولار وبنسبة بلغت 19%، فيما ارست البحرين عقودا بقيمة 56 مليون دولار لتحل في المركز الرابع، وتلتها قطر في المركز الخامس وقبل الاخير بقيمة 38 مليون دولار، فيما جاءت عمان في المركز الاخير حيث لم تشهد ترسية اي عقود خلال الشهر الفائت.

وقالت مجلة ميد إن من الملاحظ تباطؤ الترسيات في مختلف دول المجلس عما كانت عليه في سبتمبر، بينما سجلت دول شرق اوسطية خارج مجلس التعاون ارتفاعا كبيرا مثل مصر التي بلغت قيمة الترسيات لديها 6.16 مليارات دولار، وكذلك العراق التي ارست عقودا بقيمة 140 مليون دولار.

وكما كان الوضع خلال سبتمبر، فقد كانت الامارات الوحيدة التي تخطت حاجز المليار دولار، فيما اخفقت كل من البحرين وقطر في تخطي حاجز 100 مليون دولار.

وفي توقعاتها المستقبلية لترسيات العقود في دول التعاون، قالت مجلة ميد ان نشاطات المشاريع في السعودية ستشهد انتعاشا كبيرا في ضوء استعدادات صندوق الاستثمارات العامة وشركة ارامكو السعودية للتعاون مع شركات مقاولين عالميين لتشكيل شركة مقاولات «سوبر» تضطلع بطرح مشروعات كبرى في مضمار البنية التحتية في البلاد.