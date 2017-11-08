طارق عرابي

واصل منتدى الحكومة الإلكترونية الخامس أعماله لليوم الثالث على التوالي، حيث شهد اليوم الثالث من المنتدى تقديم 4 أوراق عمل في الجلسة الثالثة التي كانت بعنوان «العوامل البشرية في التحول الرقمي».

الذكاء الاصطناعي

قدم الورقة الأولى علي حداد من شركة مايكروسوفت الكويت، والتي ركز خلالها على الذكاء الاصطناعي بالجهات الحكومية، حيث قال إنها عبارة عن خدمة جديدة أطلقتها مايكروسوفت لخدمات الوزارات والهيئات والمؤسسات بشكل عام.

وأضاف حداد أن مايكروسوفت تحرص دائما على تطوير قدرات موظفي الحكومة من خلال برامج ودورات تساعدهم على فهم التغييرات المتسارعة في عالم التكنولوجيا ومدى تأثيرها على أعمالهم وأدائهم بشكل عام، مؤكدا في هذا الصدد على قيام «مايكروسوفت» بتدريب نحو 70 ألف موظف في الجهات الحكومية وتوفير أكثر من 7 آلاف دورة تدريبية لموظفين آخرين.

وكشف حداد أن نحو 18 وزارة تفاعلت مع هذا الأمر وقامت بالبدء في مراحل التدريب، من بينها وزارة المالية الكويتية التي بدأت بتطبيق برنامج التواصل الإلكتروني وتعريف موظفيها بهذا البرنامج وبالفوائد التي يمكن أن يوفرها من وقت وجهد وأوراق، مؤكدا أن الذكاء الاصطناعي يساعد على رفع إنتاجية الموظفين والوزارات بشكل عام.

منصة «ترانزفورا»

بدوره، قال مدير حلول البرامج بشركة أجيليتي ســانـتــوش جيـمس أن «أجيليتي» نجحت في ابتكار منصة تسمى «ترانزفورا» تعمل من خلالها على متابعة موظفيها البالغ عددهم 22 ألف شخص في أكثر من 500 مكتب يعملون في نحو 200 مكتب حول العالم.

وأشار إلى أن «ترانزفورا» عبارة عن منصة تستخدم أحدث التكنولوجيا الموجودة حاليا في التعامل مع طلبات الخدمات والمشتريات والموظفين داخل الشركة وبشكل آلي يوفر الوقت والجهد والمال، مبينا أن الشركة ركزت أعمالها على عمليات التحول الرقمي وتكامل النظم.

وأكد أن المنصة تحتوي على العديد من لغات العالم، وتتيح الترابط مع أمن المعلومات ومواقف السيارات ورصد الأفراد وغيرها من الخدمات، كما أن هذه المنصة يمكن استخدامهــا من خـلال الهواتف النقالة وأجهزة الآيباد وغيرها.

من ناحيتها، أكدت مديرة قسم تكنولوجيا المعلومات بشركة أجيليتي مها الكمشة أن منتج «ترانزفورا» هو منتج محلي تم تطويره داخل «أجيليتي»، وان هذا البرنامج يهم شريحة كبيرة من الشركات وقطاع الأعمال، حيث يساعد على التحول الرقمي والتخلي من الأوراق بشكل كامل والتخلص من البيروقراطية.

الأمن السيبراني

بدوره، قدم فؤاد خان الشريك التنفيذي بشركة ريد كناري ورقة بعنوان مقاربة العنصر البشري في الأمن السيبراني أكد في بدايتها أن أمن المعلومات موضوع مهم جدا، وان عالم اليوم أصبح بحاجة أكبر على الذكاء لا إلى المزيد من المنتجات، علما أنه من السهل على مديري الشركات إنفاق ملايين الدولارات لشراء المنتجات، لكنهم لن يكونوا قادرين على حماية شركاتهم من سرقة المعلومات ما لم يتحوطوا لذلك بالشكل الكافي.

وأكد أن نحو 40% من مستخدمي برامج مكافحة الفيروسات مازالت أجهزتهم غير محمية بالشكل الكافي، لهذا فإنه ينبغي على الدول والحكومات الحرص على تعيين أشخاص على مستوى عال من الثقافة بسلامة وأمن المعلومات، خاصة أن كل برامج الفيروسات لديها أبواب خلفية ترسل من خلال المعلومات إلى جهات أخرى لا نعرفها.

وأضاف أن على الوزارات والشركات تدريب موظفيها على المساعدة في حل مشكلات الأمن السيبراني، فالوزارات والجهات تحاول قدر الإمكان إعداد أفضل خطة عمل، لكن هذه الخطة يمكن أن تفشل ما لم يتم تدريب الموظفين على كيفية الحفاظ على سرية وأمن المعلومات.

مخاطر التكنولوجيا

ورقة العمل الأخيرة في الجلسة الثالثة كانت لمحمد زايد من شركة مايكروسوفت وحملت عنوان «اعتماد المكتب الإلكتروني والتدريب المستمر للقوى البشرية»، والتي اكد من خلالها أن التحدي الرئيسي الذي نعيشه اليوم يتمثل في عالم الهواتف الذكية وبرامج التواصل الاجتماعي، حيث أصبح من الصعب في ظل وجود كل هذه التكنولوجيا التغلب على المخاطر الناتجة عنها.

وأضاف أن كمية المعلومات التي نحصل عليها اليوم أضعاف المعلومات التي كانت متاحة في السابق، وبالتالي أصبح من الصعب التحكم في درجة الأمان في كل وحدة، أو ضمان كل مرفق من المرفقات، لكن حل هذا الأمر يتم من خلال تدريب الموظفين على كيفية التعامل مع المواد والمعلومات الواردة إليه، مؤكدا أننا نعيش اليوم في العصر الرقمي الذي يتطلب إحداث تغيير في العقليات وفي الموارد البشرية بكل المؤسسات.

ضمن الجلسة الرابعة للمنتدى

حماية الأصول المعلوماتية في عصر التحول الرقمي

عبدالرحمن خالد

افتتحت الجلسة الرابعة ضمن فعاليات منتدى الحكومة الالكترونية الخامس تحت عنوان حماية الاصول المعلوماتية في عصر التحول الرقمي، وترأست الجلسة، مراقب تخطيط المشروعات في الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات نجاة حسين التوم.

الاختراقات الأمنية

في البداية، تحدث مسؤول الانظمة في سيمانتك كارثيك رماكريشنان عن تطوير قدرات الاستجابة للاختراقات الامنية لمواكبة التحول الرقمي. وقال رماكريشنان انه لدى سيمانتك منظومة امنية جيدة تعمل على الحماية من الهجمات.

وعن كيفية الاستجابة للهجمات، ذكر انه لدى سيمانتك ايضا القدرة على جمع كل من يلج الى المواقع الالكترونية والبحث في البيانات الاولية، مشددا على ضرورة استخدام الذكاء الاصطناعي والتحري وتحليل السجلات امام الهجمات والتهديدات الالكترونية.

وقال ان هناك حلولا للاستجابة من الاختراق عبر تحليل البيئة الامنية وتكامل النظم، مضيفا: «على سبيل المثال فإننا نكون مثل الكاميرا الامنية، اذ يمكننا اعادة بعض الرسائل التي تم ارسالها من قبل القرصان ونعرف كيف بدأت ليتم ايجاد الحلول المناسبة لها».

وبين قائلا: «هناك حلول كثيرة مثل ادارة الولوج والاختراقات الخبيثة للمواقع الالكترونية، حيث انه لدينا خاصة مثل ssl لمراقبة الولوج، كما انه لدينا منصة لتحليل الاجراءات الخبيثة وهي جزء اساسي من النظام».

وقال: «لدى سيمانتك خاصية الـ edr والتي تعمل على حماية المستخدم النهائي للادوات ونستطيع من خلالها قتل البرمجيات الخبيثة».

واشار الى ان سيمانتك يمكنها تدريب الشركات على استخدام التكنولوجيا والاستجابة للتهديدات وكيفية التعامل معها والسيطرة عليها وفقا لاحدث النظم.

ونصح رماكريشنان قائلا: «ينبغي عدم انتظار التحديثات من قبل الموردين، اذ يجب على المؤسسات التحري والبحث بأنفسهم عن المشكلة، لابد ان يكون هناك وعي وثقافة عبر التكامل في الانظمة».

إنترنت الأشياء

من جانبه، سلط رئيس مهندسي النظم في فورتنت اسامة عبدو الضوء على انترنت الاشياء. وقال ان انترنت الاشياء واقع يتم خلاله ربط شبكات المؤسسات ببعضها البعض، لافتا الى انه في 2020 سيكون هناك اكثر من 33 مليار نقطة واصل بالشبكة من السهل الولوج عبر اللانترنت عبرها، موضحا ان انترنت الاشياء تعتبر منصة يتم ربطها بالانترنت يمكن عبرها تحديد التهديدات.

وحذر عبدو من جلب الادوات الذكية الى المؤسسة، قائلا: «العديد من الافراد يجلبون امورهم وادواتهم الخاصة الى المؤسسة ولا يدركون ان هذا يمثل تهديد للمؤسسة».

واشار الى ان انترنت الاشياء يتم اعدادها من 3 امور وهي الادوات الرخيصة والسرعة الدخول بالسوق بالاضافة الى اهمال الحماية اذ ان ام المعلومات لا يمثل اهمية لدى كبرى الموردين.

وقال: «المهاجم يستهدف شبكة المؤسسة لذا يبدأ من الاداة وهناك حالات اخرى كوجود ادوات ذكية داخل المنزل يمكن التحكم بها عبر التكنولوجيا ويجب التحذير من ذلك من جلبها الى المؤسسة».

واضاف: «يجب ان تكون الاجهزة منعزلة عن بعضها حتى لا يتم اختراقها اذ نعيش وجميع الاشياء حولنا ذكي ومن السهل اختراقها حيث ان المشكلة ليست في المهاجم بل في الشخص الذي استخدم الادوات».

وختم: «مشكلة عدم وجود حدود، يمكننا ان نحدد كل جزء في الشبكة عبر التطبيقات الموجودة خلالها لذا اذا اخترق احد الشبكة يمكن ردعه عبر تلك الحدود».

الحرب الإلكترونية

بدوره، تحدث كل من طوني كانجيرابالي الرئيس والشريك في ريد كناري وفؤاد خان رئيس الامن في ريد كناري عن الحرب الاكترونية والبعد الخامس.

وسلطا الضوء على نموذج عمل التهديدات وكيفية بنائه وتشكيله من قبل قراصنة الانترنت.

وذكر خان ان معظم الاجهزة التي يتم وضعها في المؤسسات لا يتم تجريبها وهذا امر خطير، لافتا الى انه لابد من الرجوع الى المورد وان يكون لديه رخصة حتى يلتزم بتحديث اي اختراق في المؤسسة.

وشرح خان بعض الامثلة عن التهديدات التي حدثت بالفعل وكيف تم التعامل معها وايجاد الحل المناسبة عبر البحث عن المصدر الاساسي للتهديد.

وقال ان بعض الشركات تستخدم القراصنة القدماء في حل المشكلات وهي طريقة جيدة ولكن ان حدث ذلك فإنه يتم لان الشركة لا تعمل على تطوير وتحديث انظمتها.

وختم: «ينبغي ان نتعلم ونتثقف اين المخاطر وبالتالي معرفة البيانات المهمة لذا يجب استخدام برمجيات تم اختبارها مسبقا ولابد من الحصول على شهادات في الايزو داخل المؤسسة لحماية المعلومات وينبغي على حكومة الكويت تثقيف الافراد لحماية اجهزتهم بالاضافة الى حماية مخاطر الاصول».

8 توصيات لمنتدى الحكومة الإلكترونية الخامس

أعلن المدير العام للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بالإنابة م.قصي الشطي أن منتدى الحكومة الالكترونية الخامس قد خلص الى 8 توصيات لدعم وجود حكومة الكترونية فاعلة بالكويت، وفيما يلي التوصيات:

1- دعم دور وخطة الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات لتطوير برامج الحكومة الإلكترونية، بحيث يتولاها الجهاز مع القيادات العليا بالدولة والجهات الحكومية المعنية نظرا للتحولات الهائلة والإمكانات المتطورة التي تتيحها الظواهر التكنولوجية الحديثة ما يتيح الإسراع في إنجاز الخدمات الإلكترونية وتقليل تكلفة تطويرها.

2- وضع وتنفيذ خطة لتحديث أساليب العمل المؤسسي بالجهات الحكومية والتوجه نحو إلغاء الوثائق الورقية تدريجيا لتكون نواة لتطبيق ذلك على جميع الإدارات في الجهات الحكومية.

3- دعم دور لجنة تطوير ورفع الكفاءة التكنولوجية والخدمات العامة بعضوية الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات لدراسة معوقات تنفيذ برامج الحكومة الإلكترونية على نحو متكامل في الكويت.

4- الاهتمام بتطوير الكوادر الفنية والإدارية الكويتية في التخصصات المختلفة الضرورية لتمكينها من تطوير وتطبيق وإدارة أنظمة الحكومة الإلكترونية على نحو فعال.

5- مراجعة الإجراءات والأساليب المتبعة في تطوير الخدمات الإلكترونية لناحية توافر متطلبات أمن المعلومات وخصوصيتها وحماية مستخدميها.

6- مراجعة خطط الجهات الحكومية لناحية توفير النسخ الاحتياطية من المعلومات وكذلك خطط تجنب الكوارث واستمرارية الخدمات الحكومية حسب المعايير العالمية المعتمدة في هذا الإطار وتقديم التوصيات المطلوبة.

7- متابعة القيام بحملات إعلانية وتكثيف الجهد لرفع وعي أفراد المجتمع للتعريف بالخدمات الإلكترونية الحكومية بأهمية المحافظة على أمن المعلومات على مستوى الافراد والمؤسسات وتوجيههم نحو أفضل السبل لتحقيق ذلك على نحو دائم.

8- تكثيف الندوات والمؤتمرات وورش العمل الخاصة بالخدمات الإلكترونية المستحدثة في مجال تكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال والاستفادة من تجاربها وتقنياتها قدر الإمكان.

المكرمون بختام المنتدى

م.قصي الشطي وم.مجدي صبري يقدمان درعاً تكريمية لمديرة إدارة العلاقات العامة والاعلام بالجهاز نادرة ندوم ويتسلمها عنها عبدالعزيز الدويسان تكريم الموظفة بادارة التدريب والتاهيل بالجهاز هدى الراشد