أكدت شركة المباني في البلاد، أنها ماضية في تنفيذ مشاريعها في المملكة العربية السعودية، موضحة أن شركة (شمول القابضة) التابعة لها ستدعو المقاولين لمناقصة مشروع (الأفنيوز-الرياض) الشهر الجاري.

وتوقعت الشركة في إفصاح على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت، اليوم الأربعاء، بدء أعمال البناء خلال الأشهر المقبلة، لافتة إلى أن مشاريعها في المملكة تتضمن تنفيذ مشروع (الأفنيوز - الخبر) الذي سوف يحدد تنفيذه لاحقا بحسب البرنامج المعد من قبل الشركة في هذا الشأن.

وأسست (المباني) عام 1964 وأدرجت في بورصة الكويت عام 1999 برأسمال 6ر93 مليون دينار كويتي (نحو 07ر306 مليون دولار أمريكي) وتعمل في جميع الأنشطة العقارية من تملك وبيع وشراء العقارات والأراضي وتطويرها داخل الكويت وخارجها.