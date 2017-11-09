المؤتمر شهد مناقشة أبرز تحديات الصناعة المالية الإسلامية وتطوير الإطار الرقابي والإشرافي





شاركت مجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك) في المؤتمر السنوي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) الذي عقد في نسخته الثانية عشرة تحت عنوان «المالية الإسلامية.. ومرحلة تحقيق النمو النوعي وتوحيد المعايير»، في البحرين على مدار يومين في 5 و6 الجاري.

ويعد المؤتمر، الذي أقيم بشراكة مع البنك الدولي وتحت رعاية مصرف البحرين المركزي، الحدث الأهم سنويا في مناقشة الجوانب المهنية والشرعية المتعلقة بالصناعة المالية الإسلامية.



وشهد المؤتمر مشاركة نخبة رفيعة المستوى تضم خبراء من عدة دول وقيادات الصناعة المالية الإسلامية من علماء وفقهاء ومصرفيين وخبراء ومحامين ومحاسبين وكبار مسؤولي البنوك المركزية والسلطات الرقابية والإشرافية.



وتضمنت أعمال المؤتمر عقد جلسات حوارية مع رواد الصناعة المالية الإسلامية، ومناقشة موضوعات مهمة عبر جلسات حوارية وتقديم بحوث وأوراق عمل متميزة ضمن عدة موضوعات متخصصة، أبرزها توحيد ممارسات وقواعد وقوانين الصناعة المالية الإسلامية على المستوى الدولي ـ الإيجابيات والسلبيات، وتطبيق المعايير الفنية في الصناعة المالية الإسلامية، تقييم الواقع واستشراف المستقبل، ورؤية وتقييم كبار المصرفيين بشأن توحيد معايير الصناعة وأثر ذلك في نموها النوعي، وتوحيد المرجعية الشرعية للصناعة المالية الإسلامية على المستوى الدولي، وتطوير الإطار الرقابي والإشرافي وأبرز تحديات الصناعة المالية الإسلامية، بالإضافة الى التصنيف الائتماني والالتزام الشرعي.



وتأتي مشاركة «بيتك» في المؤتمر كراع رئيسي انطلاقا من حرصه على تطوير وتعميق مسيرة الصيرفة الإسلامية وتأكيد دعمه المستمر لكل الجهود المبذولة للارتقاء بالمنتجات والخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.



وتمثل مشاركة «بيتك» في المؤتمر فرصة لتبادل الأفكار مع قادة صناعة التمويل الإسلامي والمتخصصين في المحاسبة والمراجعة الخاصة بالصناعة المصرفية الإسلامية، والتعرف على أهم القضايا والموضوعات المحاسبية التي تتطلب حلولا وتطبيقات عملية في العمل المصرفي الإسلامي.



وضم وفد «بيتك» المشارك في أعمال المؤتمر عضو مجلس الإدارة نور عابد، ورئيس الرقابة المالية للمجموعة شادي زهران، والمدير التنفيذي للرقابة والاستشارات الشرعية في مجموعة «بيتك»، عيسى عبدالله الدويشان، ومساعد مدير البحوث والفتوى عبدالرحمن المعتوق بالإضافة الى عدد من المسؤولين في «بيتك ـ البحرين».