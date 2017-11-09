الشركة تصدرت قائمة الشركات الخليجية على مستوى إدارة المواهب في قطاع الأعمال





تصدرت شركة زين الكويت قائمة الشركات الخليجية على مستوى إدارة المواهب، بحصدها جائزة «التميز في إدارة المواهب» على مستوى قطاع الأعمال في الأسواق الخليجية.

وجاء تتويج الشركة بهذه الجائزة الإقليمية خلال فعاليات حفل جوائز الدورة الخامسة للقمة الحكومية للموارد البشرية التي انطلقت أعمالها في أبوظبي مؤخرا، تحت شعار «تحويل أصعب التحديات إلى أكبر الفرص»، بمشاركة أكثر من 100 مؤسسة وعدد كبير من المديرين التنفيذيين، ورواد قطاع الموارد البشرية، وصناع القرار وشخصيات قيادية في القطاعات الحكومية والخاصة.

وقد تناولت أعمال القمة الحكومية للموارد البشرية عددا من المحاور الرئيسية لطرحها في الجلسات النقاشية وورش العمل التفاعلية، وكانت جميعها تتعلق بقطاع الموارد البشرية الحكومية، وقد قدمت الجلسات النقاشية العديد من المقترحات والأفكار التي تتعلق بأنسب آليات العمل لتطوير رأس المال البشري في أسواق المنطقة.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أن المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية في زين الكويت نوال بورسلي قامت بتسلم الجائزة خلال الحفل الذي أقيم في فندق قصر الإمارات، والتي جاءت تقديرا لتميز الاستراتيجية الداخلية التي تتبناها الشركة في إدارة المواهب، وتقوم من خلالها باستقطاب الكوادر الوطنية الشابة، والاستثمار في صقل مهاراتهم على مختلف المستويات الإدارية.

وتأتي زين في طليعة المؤسسات التي تهتم بإعداد وتأهيل الموارد البشرية الموهوبة، واستثمار فرص العمل المتاحة لها وتطوير مستويات الأداء الوظيفي، حيث تؤمن الشركة بقدرات العناصر الوطنية الشابة، كما أنها تعطي الأولوية للعمالة الوطنية في خططها المستقبلية، وهي في ذلك تتمسك برسالتها الاجتماعية والمسؤولية التي تقع على عاتقها في هذا الاتجاه.

وشاركت نوال بورسلي في إحدى الحلقات النقاشية التي أقيمت خلال فعاليات القمة، حيث استعرضت خلال الجلسة النقاشية استراتيجية زين في إدارة المواهب لديها، وأهمية تحقيق التوازن بين الموظفين وقيادات الشركة على مستوى كل إدارتها.

وأوضحت بورسلي أن توقعات صاحب العمل قد تكون مختلفة عما يقدمه الموظف، وهو الأمر الذي يدفع العاملين في إدارة الموارد البشرية ليحافظوا على التوازن بين الموظفين بالشركة ورؤسائهم في العمل حتى يتم تحفيزهم بشكل أفضل، ولضمان خلق بيئة عمل أكثر انسيابية لهم.

وتمتلك زين سلسلة برامج أعدتها خصوصا لدعم وصقل مواهب الطاقات الشابة، حيث تعمل باستمرار على تأهيل الكوادر الجديدة من خلال برامج تدريبية متخصصة، وذلك لضمانة رفع مستوى ومهارات هذه العناصر وهو ما ينعكس ايجابيا على مستويات الإنتاجية وآلية العمل، حيث تؤمن الشركة بأن هناك علاقة ارتباط قوية بين تحقيق الرؤى والإستراتيجية للشركات والمؤسسات وقدرة هذه المؤسسات على تنمية مواردها البشرية.

وقد أثبتت المواهب الوطنية الشابة أنها قادرة على العمل والإبداع إذا ما أتيحــــت الفرصة المناسبة لها، خصوصا أن القطاع الخاص يملك العديد من المقومات التي تحفز أصحاب الطاقات والمهارات، ويأتي توظيف الكوادر الكويتية الواعدة في إطار هذا التوجه العام.