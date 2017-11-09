نظمت شركة الاتصالات الكويتية VIVA، ورشة عمل بالتعاون مع شركة الاتصالات السعودية STC، في مبنى VIVA الرئيسي في برج أولمبيا، بحضور الرئيس التنفيذي لقطاع شؤون الشركات في VIVA عصام العسعوسي.

وتضمنت الورشة حلقة نقاش حول المواضيع التي تختص بالقطاع التنظيمي للشركتين وتبادل المعرفة والأهداف الخاصة بهذا القطاع.



كما تناولت الورشة مناقشة الاستراتيجيات ذات الصلة في مجال الشؤون التنظيمية في عالم الاتصالات، وكيفية القدرة على فهم أدوار ومسؤوليات وتحديات ونجاحات إدارة وأقسام هذا القطاع لكل من VIVA وشركة الاتصالات السعودية STC.

كما ركزت الورشة على تبادل الخبرات بين الشركتين للمساهمة في التطوير الإداري، كما تم بحث كل التحديثات المهمة التي تطرأ على هذا القطاع وكيفية تطبيقها في مختلف الأقسام.