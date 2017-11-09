الهندي: تم استكمال 100% من حجوزات المعرض وبحجم بلغ 7500 متر مربع





تحت رعاية وكيل وزارة الكهرباء والماء المهندس محمد حجي بوشهري تنطلق فعاليات الدورة الثانية لمعرض البناء «بيتك» خلال العام 2017 والذي تقيمه وتنظمه شركة معرض الكويت الدولي في الفترة من 13 إلى 18 نوفمبر الجاري على أرض المعارض الدولية بمشرف في صالة رقم 4A، بمشاركة فاعلة وبحضور حشد من مؤسسات وشركات قطاع مواد البناء الوطنية ومقاولاتها.



وفي هذا الشأن، قال مساعد مدير التسويق والمبيعات ومدير معرض مستلزمات البناء «بيتك» لدى شركة معرض الكويت الدولي خالد الهندي إنه تم استكمال 100% من حجم حجوزات هذا المعرض في الصالة رقم 4A، وبحجم حجوزات بلغ 7500 متر مربع، حيث تجري الاستعدادات لانطلاق المعرض الذي يشهد تسابقا واسعا من قبل شركات البناء الوطنية الكبرى على رعايته والمشاركة فيه بعيد النجاح الباهر الذي فاق التوقعات في دوراته السابقة ولما وفره من أجواء تسوق مميزة وبأسعار تنافسية.



وفي حين يشارك في هذا المعرض حشد من الجهات المشاركة، أكدت 11 جهة وطنية رعايتها الرسمية للمعرض يتقدمهم وزارة الكهرباء والماء، وفي حين أعلنت شركة «عربي» رعايتها الماسية له، فيما حظي بالرعاية الذهبية شركة هيدروتيك الهندسية، ونال الرعاية الفضية كل من شركة بسامكو، ولاجين للمعادن، وشركة أرزاق، وشركة اسيكو، بينما كانت الرعاية البرونزية من نصيب كل من شركة المحيط، وشركة الأنابيب الألمانية، وشركة المدد.



وأردف الهندي قائلا إن هذا المعرض يعد حدثا مميزا في الكويت من ناحية توقيته ونوعيته وأهميته، حيث يحظى بإقبال جماهيري وبشعبية غير اعتيادية كحدث متميز وفريد من نوعه لدى الكويتيين، ويلقى اهتماما من الشركات والمصانع المحلية للمشاركة بقوة في فعالياته، إذ يشهد تسابقا ملحوظا من قبل المواطنين والشركات المهتمة للمشاركة فيه نظرا لما لهذا المعرض المتخصص من أهمية وخصوصية كبيرة لدى المواطن الكويتي خاصة المهتمين بالبناء من المقاولين وأصحاب القسائم والمواطنين الذين حصلوا على قسائم أرض وقرض أو ممن يعولون على نتائج فرز الأراضي الحكومية خلال المرحلة المقبلة، أو من ينتظرون المشاريع الإسكانية الجديدة للدولة، أو ممن يريد استكمال بيته أو عقاره الخاص.

واختتم الهندي حديثه بأن المعرض ستواكبه حملة إعلامية وإعلانية تستهدف شريحة المواطنين المستهدفين لضمان نجاح المعرض وإظهاره بالشكل المطلوب وتحقيق أهدافه بالوصول إلى أكبر شريحة مستهدفة من المشاركين، متوقعا أن يحظى هذا المعرض كالعادة بتوافد الكثير من الزوار للاستفادة من عروض الشركات المتنافسة والمتميزة لرواد هذا النوع من المعارض.