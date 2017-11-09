المعرض سيوفر الفرص الوظيفية المتاحة في المصانع للشباب الكويتي من حديثي التخرج





تحت رعاية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ينظم اتحاد الصناعات الكويتية معرضه الرابع (KIU EXPO 2017) بالشراكة مع شركة فورفست للتجارة والمقاولات العامة ومجموعة فورفيلمز للطباعة وبمشاركة 65 جهة من كبرى المصانع المحلية والشركات ذات العلاقة والمبادرين من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة إضافة إلى مشاركة فاعلة من قبل الجهات الحكومية المعنية بالقطاع، وستتم إقامة المعرض في حديقة الشهيد من يوم الأحد 19 الى الثلاثاء 21 نوفمبر الجاري.

ويهدف الاتحاد من تنظيم هذا الحدث للسنة الرابعة على التوالي الى التأكيد على أهمية هذا القطاع، وتعزيز مفهوم الصناعة لدى كل شرائح المجتمع، لافتا الى أن المعرض يقام هذا العام تحت شعار «جسور»، تعبيرا عن أهمية الربط ما بين الصناعة وكل القطاعات الاخرى.

وسوف يوفر المعرض الفرص الوظيفية المتاحة في المصانع للشباب الكويتي من حديثي التخرج.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لشركة فورفست للتجارة والمقاولات العامة (راع بلاتيني) أحمد رمال إن الشركة هي إحدى الشركات الرائدة في الخليج والشرق الأوسط في تصميم وتنفيذ الديكور الداخلي وتصنيع اللوحات الإعلانية وجميع أنواع طباعة الديجيتال، بالإضافة إلى المقاولات والمعارض بأنواعها.

من ناحيته، قال مدير إدارة دعم الأعمال في مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع (راع بلاتيني) أمير عبدالغفور إن الهدف من وراء المشاركة في المعرض يتمثل في عرض الاختراعات الكويتية التي تم تطويرها وتحويلها الى منتجات والبحث عن مستثمرين أو رؤوس أموال لتبني الاختراعات الكويتية وإبراز دور المركز في عملية تبني الأفكار وتحويلها الى منتجات قابلة للتسويق وتبادل الخبرات من خلال المشاركة وتسويق خدمات مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع.

أما عن المشروعات الحالية للمركز، أوضح أن المركز تبنى أصحاب الأفكار والمشاريع وتحويلها الى واقع عن طريق توثيقها وحمايتها بإصدار شهادة براءة اختراع عالمية معتمدة، إضافة الى تصنيع وتطوير الاختراعات محليا وعالميا ووضع خطط تسويقية لكل اختراع حسب مجاله وتصنيفه والبحث عن أفضل فرص استثمارية له.