أجرى بنك وربة يوم الاثنين الموافق في 6 نوفمبر2017 ثلاثة سحوبات، منها ما يتعلق بحملات ترويجية كان قد أطلقها البنك في وقت سابق من هذا العام، بالإضافة الى سحوباته الشهرية، وهي: سحب حساب السنبلة الشهري، السحب الخاص باستخدام تطبيق «وربة أونلاين» على الهواتف الذكية، وسحب «فاتورة اكسبرس»، وذلك بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة وموظفي بنك وربة.

هذا، وقد تم الإعلان عن الفائزين الـ 13 من عملاء بنك وربة الخاص بسحب السنبلة، حيث بلغ إجمالي الجوائز 30 ألف دينار، وقد فاز سلطان هلال بخيت الرومي العجمي بالجائزة الكبرى وهي 10 آلاف دينار، أما مبلغ 5 آلاف دينار فقد فاز بها كل من عبدالوهاب عبدالله سعد المحمد، وأحمد نايف مساعد العنزي، كما فاز 10 عملاء بمبلغ ألف دينار لكل منهم وهم: فهد رجا طعمه الخالدي، فيصل محمد عبدالله الرويلي، عبدالله هباس مشعان العتيبي، غايب محمد شمشير عمر، صعب إبداح خالد الهاجري، عمر مشعل جبر العنزي، راشد سعد راشد العازمي، خالد بدران يوسف الدوسري، أحمد مساعد عبيد المجرن، حمد حمود محيميد العتيبي.