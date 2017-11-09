الملتقى ركز على تنمية مهارات قيادة الآخرين إلى جانب قيادة الذات





أعلن بنك الكويت الدولي أنه قام مؤخرا برعاية ملتقى جون ماكسويل للقيادة والذي نظمته المدربة المعتمدة من قبل منظمة جون ماكسويل العالمية والمتخصصة في القيادة بسمة غريب.

وسلط الملتقى الضوء على تعريف المشاركين بالدروس التي اكتسبها جون ماكسويل خلال مسيرة قيادته التي تفوق الـ 40 عاما، كما ركز على تنمية مهارات قيادة الآخرين إلى جانب قيادة الذات، وذلك لأن ماكسويل كان يؤمن بأن أصعب أنواع القيادة هي قيادة الذات.



من جانبه، صرح مدير وحدة الاتصال المؤسسي في البنك، نواف ناجيا أن رعاية الدولي لهذا الملتقى جاءت إيمانا منه بأهمية تطوير مهارات العنصر البشري باعتباره يحتل المكانة الأولى بين العناصر الإنتاجية في أي مؤسسة.



ومن هذا المنطلق، يهتم البنك بتطوير قدرات موظفيه عن طريق المشاركة في الفعاليات والدورات التدريبية التي تكسبهم مهارات جديدة وتصقل ما لديهم من قدرات ومنها القيادية.

كما أفاد بأن الدولي يسعى دائما الى ترسيخ المعايير المهنية السليمة لدى موظفيه ومنها القيادة الناجحة وتوجيه طاقاتهم نحو تحقيق الأهداف العملية والإنتاجية الموضوعة، ما يساعد كل موظف في أن يكون قائدا مستقبليا من خلال تطويره وظيفيا وترشيحه لتولي المناصب العليا.

يذكر أن بنك الكويت الدولي يحرص دائما على رعاية ودعم مختلف الأنشطة والفعاليات المجتمعية وخاصة التي تعود بالنفع على مهارات وقدرات موظفيه باعتبارهم الركيزة الأساسية لتقدم البنك وتطوره، وبالتالي يساعد في تحقيق رؤيته الاستراتيجية في أن يصبح «البنك الإسلامي المفضل في الكويت».