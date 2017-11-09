الخالد: سنواصل العمل وفق نهج شفاف لتوفير البيانات الدقيقة

في إطار سعيها لترسيخ مبدأ الشفافية وابتكار طرق ووسائل جديدة لخدمة المهتمين بالسوق، أعلنت بورصة الكويت عن إضافة بعض المؤشرات الاقتصادية على موقعها الإلكتروني، والتي تعكس الاقتصاد الكويتي. وتوفر تلك المؤشرات معلومات حيوية عن البيئة الاقتصادية في الكويت وعلى الأخص بعض القطاعات الرئيسية ليستخدمها المستثمرون والمهتمون في تحليل ودراسة إمكانات الاستثمار الحالية أو المستقبلية واتجاهات الاقتصاد الوطني، وذلك استنادا إلى المعايير الدولية المتعارف عليها. وتتضمن المؤشرات التي أضيفت أخيرا لموقع بورصة الكويت أسعار النفط الكويتي، وفقا للأرقام المقدمة من مؤسسة البترول الكويتية، بما في ذلك مؤشر أسعار المستهلك منذ 2014.

وتشتمل أيضا على تطور الناتج المحلي الإجمالي منذ العام 2010، وذلك استنادا إلى تقارير الإدارة المركزية للإحصاء في الكويت.

وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت خالد الخالد: «تضيف بورصة الكويت اليوم ميزة جديدة لموقعها الإلكتروني الذي يتيح لعملائنا وللجمهور الاطلاع على المعلومات المهمة عن أسعار النفط ومؤشر أسعار المستهلك ومؤشر الناتج المحلي الإجمالي، لمساعدتهم على اتخاذ القرارات المالية بشكل أفضل وأكثر وعيا».

وأوضح الخالد أن البورصة تسعى الى تطوير هذه الخدمة لفتح آفاقا جديدة للتعاون بشكل جيد مع كيانات ومؤسسات كبيرة مثل مؤسسة البترول الكويتية والإدارة المركزية للإحصاء في الكويت لتوفير ما تتطلبه تلك المؤشرات من مكونات مهمة من شأنها خدمة الأوساط المالية والاقتصادية بوجه عام.

وأضاف: «ستواصل بورصة الكويت العمل وفق نهج شفاف، وتزويد المعنيين ببيانات دقيقة ومحددة لاستخدامها كمصدر موثوق، ويتماشى ذلك مع هدفنا الرئيس المتمثل في تكوين سوق رائدة في المنطقة وتوفير منصة جاذبة للمستثمرين».

جدير بالذكر، أن المؤشرات الاقتصادية التي أدخلت مؤخرا لموقع بورصة الكويت متوافرة باللغتين العربية والانجليزية، حيث تحتوي على مجموعة واسعة من المعلومات مثل الرسوم البيانية الجديدة والبيانات الحية والتحديثات الإخبارية لبورصة الكويت.