البرنامج يقدم 4 جوائز ربع سنوية بقيمة 250 ألف دينار للرابح

أجرى البنك الأهلي المتحد في الثامن من نوفمبر الجاري السحب الأسبوعي على جوائز الحصاد الإسلامي، وهو برنامج الجوائز الأول في الكويت المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، والذي يقدم أكبر قيمة جوائز لأكبر عدد من الفائزين، حيث يتيح لعملاء حساب الحصاد الإسلامي الدخول في السحب على 26 جائزة أسبوعية تتكون من جائزة كبرى بقيمة 25 ألف دينار، بالإضافة إلى 25 جائزة قيمة كل منها 1000 دينار، فضلا عن 4 جوائز ربع سنوية بقيمة 250 ألف دينار للرابح والذي يمكنه تحقيق حلم العمر بالسفر أو الدراسة في الخارج أو امتلاك المنزل والسيارة التي طالما حلم بها.

وبهذه المناسبة، أوضح البنك الأهلي المتحد اننا في هذا السحب نضيف إلى قائمة الفائزين بجوائز الحصاد الإسلامي 26 رابحا جديدا ليصل بذلك عدد العملاء الفائزين إلى أكثر من 1300 فائز سنويا، وقد أسفر السحب الأسبوعي عن حصول حجية محمد بورسلي على الجائزة الأسبوعية الكبرى بقيمة 25 ألف دينار، بالإضافة إلى حصول 25 فائزا على 1000 لكل رابح، وهم: نوفة صغير محسن، فاطمة ياسين المطيري، عبدالوالي باشا خان، خزيمة قطب الدين، سلوى عبدالرزاق رزوقي، عدنان سالم الرومي، عماد حسين عرقوبي، ميثم علي محمد، جهاد بدر سلامة، جاسم يوسف الكندري، نازنين سعدون فرحاني، ناصر عباس خليل، ناشر فالح العجمي، حسن سعود داوود، حازم محمود محمد، محمد راشد خليفة، محمد جعفر محمد، عزيزة يوسف اسد الله، شوبار محسن شرف، ميثان جميل حسن، عبدالله راضي حامد، جوما علي زهير، صادق عباس عبدالوهاب، فاطمة محمد عباس وهشام يوسف علي.