أعلن المدير العام لمعهد الدراسات المصرفية د.يعقوب الرفاعي عن انعقاد برنامج «محاسبة التأمين التكافلي» وذلك بالتعاون مع الاتحاد الكويتي للتأمين، حيث عقد البرنامج في الفترة من 5 إلى 9 نوفمبر 2017، وذلك ضمن سلسلة من البرامج التي يقدمها المعهد لقطاع التأمين، لدعم هذا القطاع الحيوي والمهم في السوق الكويتي.

وقد بلغ عدد المشاركين في البرنامج 11 مشاركا من شركات تأمين مختلفة، وهم الشركة المتحدة للتأمين، وشركة أمان للتأمين التكافلي، والشركة الخليجية للتأمين التكافلي، وشركة الكويت للتأمين، وشركة بوبيان للتأمين التكافلي، وشركة عين للتأمين التكافلي، والشركة الوطنية للتأمين التكافلي، وكذلك شاركت شركة تكافل الراجحي من المملكة العربية السعودية بحضور هذا البرنامج.

ويهدف البرنامج لتعريف المشاركين وإكسابهم بالمعارف والمهارات المتعلقة بالمحاسبة عن عمليات التأمين التكافلي طبقا لطبيعتها المتخصصة فضلا عن متطلبات معايير المحاسبة الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية فيما يتعلق بأسس الاعتراف والقياس والإفصاح والعرض للأصول والالتزامات والإيرادات والمصروفات بالقوائم المالية لشركات التأمين التكافلي.