أعلنت شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية عن رعايتها لمعرض «هوريكا الكويت 2018»، المتخصص في قطاع الضيافة والصناعات الغذائية والتجهيزات الفندقية، والذي سيقام في معرض الكويت الدولي في مشرف من 15 حتى 17 يناير المقبل.

وتهدف شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية من رعايتها لمعرض «هوريكا الكويت 2018» إلى تعزيز موقعها كإحدى الشركات الرائدة في قطاع توزيع المنتجات الغذائية وقطاع المطابخ المركزية والأجهزة الكهربائية في الكويت، والتي تلبي احتياجات العملاء وترتقي إلى تطلعاتهم.

وقال المدير العام في شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية، علي المطوع «ان مشاركتنا في معرض هوريكا الكويت 2018، أحد المعارض المتخصصة في قطاع تجهيزات المطاعم والصناعات الغذائية، هي فرصة لأن نستعرض تشكيلة من أحدث منتجاتنا المطبخية والغذائية. في السنوات القليلة الماضية شهدت الكويت افتتاح العديد من المطاعم والمقاهي المحلية وحرصا منا على توفير أفضل المنتجات التي تلائم متطلبات السوق الكويتي، نقوم هذا العام بإطلاق وعرض أحدث التجهيزات المتخصصة في صناعة القهوة وأثاث ومستلزمات المقاهي، كما سنشارك لأول مرة بركن خاص بالمنتجات الغذائية كجزء من خطتنا لتوسيع بصمتنا في هذا القطاع في الكويت. وإننا نتطلع من خلال هذا المعرض الذي يوفر بيئة خصبة لتطوير قطاع الضيافة، الارتقاء بالخدمات المقدمة للعملاء».