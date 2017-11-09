ارتفاع التضخم في أسعار خدمات المسكن بالربع الثالث

0.6 % ارتفاع أسعار خدمات المسكن للمرة الأولى منذ سنة

تراجع التضخم في أسعار المواد الغذائية العالمية إلى مستوى الانكماش قال تقرير بنك الكويت الوطني إن معدل التضخم تراجع في مؤشر أسعار المستهلك خلال سبتمبر إلى أدنى مستوياته منذ عدة سنوات عند 0.5% على خلفية الضغوط الانكماشية الناجمة عن مكون خدمات المسكن، بالإضافة إلى تلاشي أثر الزيادة في أسعار البنزين العام الماضي. فقد تراجع التضخم في سبتمبر باستثناء الإيجارات السكنية وأسعار المواد الغذائية من 4.2% على أساس سنوي في أغسطس ليصل إلى 2.4% على أساس سنوي في سبتمبر، ما يعكس تأثيرات الزيادة في أسعار البنزين التي فرضت في سبتمبر 2016. في الوقت نفسه، شهد مكونا التجزئة والخدمات باستثناء المسكن بعض الضغوطات التضخمية.

وتوقع التقرير أن يتراجع متوسط التضخم السنوي للعام 2017 إلى 1.5% من 3.5% في العام 2016. وقد يقابل الضغوطات التضخمية في مكوني التجزئة والخدمات تباطؤا مستمرا في تضخم أسعار الإيجارات السكنية والمواد الغذائية.

وشهد التضخم في أسعار خدمات المسكن ارتفاعا طفيفا في الربع الثالث من العام 2017 نتيجة زيادة تعرفة الماء والكهرباء في قطاع الشقق. فقد استمر التضخم في هذا المكون، الذي يتشكل معظمه من الإيجارات السكنية ويتم تحديثه على أساس ربع سنوي، في الانكماش ولكن بوتيرة أبطأ تبلغ 1.8% على أساس سنوي في الربع الثالث من العام 2017 مقارنة بأقل مستوياته التي سجلها في الربع الأسبق عند 2.3%. وقد ارتفعت بالفعل أسعار خدمات المسكن على أساس ربع سنوي بواقع 0.6%، مسجلة أول ارتفاع لها منذ سنة. ولكن من المتوقع أن يحافظ التضخم على ركوده في الأشهر المقبلة في ظل التباطؤ المستمر الذي تشهده الإيجارات السكنية.

وظل التضخم في أسعار المواد الغذائية ضعيفا خلال سبتمبر تماشيا مع تباطؤ التضخم في أسعار المواد الغذائية العالمية. إذ تشير وكالة البحوث السلعية إلى تراجع التضخم في أسعار المواد الغذائية العالمية إلى مستوى الانكماش، الأمر الذي قد يؤدي بدوره إلى الحد من أي ارتفاعات ملحوظة في أسعار المواد الغذائية المحلية على المدى القريب إلى المتوسط.

وسجل التضخم في قطاع التجزئة بعض الزخم في سبتمبر، حيث ارتفع التضخم في المكونات الثلاث الرئيسية في هذا القطاع إلى أعلى مستوياته منذ عدة أشهر، وذلك على خلفية التحسن المستمر في طلب المستهلك وتراجع الدينار. فقد فرض تدني الدولار أثره على الدينار الموزون تجاريا، والذي تراجع بواقع 3.3% منذ بداية العام. وبما أن معظم السلع في قطاع التجزئة مستوردة، فإن التراجع في العملة قد تسبب في ارتفاع التكاليف في هذا القطاع.

وسجل التضخم في مكون الخدمات (باستثناء خدمات المسكن) تراجعا طفيفا في سبتمبر نتيجة تراجع تصحيحي في تضخم تكاليف النقل والمواصلات. وبالرغم من هذا التراجع الذي فرض ضغوطات تضخمية، إلا أن الزيادات المستمرة في مكوني المطاعم والفنادق وقطاعات الترفيه والثقافة ساهمت في دعم التضخم. فقد ارتفع التضخم في مكون المطاعم والفنادق من 2.6% على أساس سنوي في أغسطس ليصل إلى أعلى مستوياته منذ عدة أشهر في سبتمبر عند 3.0% على أساس سنوي، كما ارتفع التضخم في مكون الترفيه والثقافة من 4.2% على أساس سنوي إلى أعلى مستوياته منذ سنوات عند 5.4% على أساس سنوي في الفترة ذاتها.