استمرار الأداء الإيجابي للأسواق العالمية في ظل تراجع معظم أسواق المنطقة

قال تقرير صادر عن شركة الوطني للاستثمار إن الأسهم العالمية أنهت أكتوبر في المنطقة الخضراء وارتفع مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال لجميع الدول بنسبة 2%.

وكان مؤشر نيكاي 225 الياباني الأكثر ارتفاعا بعد فوز رئيس الوزراء شينزو آبي في الانتخابات. أما في الولايات المتحدة فقد أنهت أسواق الأسهم الشهر بأداء إيجابي، حيث أقفل مؤشر ستاندرد آند بورز ومؤشر داو جونز على ارتفاع 2.2% و4.3% على التوالي. واستمرت الأسهم الأوروبية في سلسلة مكاسبها، إذ أقفل مؤشر ستوكس أوروبا لشهر على ارتفاع 1.8% على الرغم من المشاكل التي تلت إعلان كتالونيا لاستقلالها. أما بالنسبة لأداء السلع فقد كان متباينا خلال الشهر، حيث تراجع الذهب بحوالي 0.6% فيما ارتفع خام برنت 6.7%.

وبالانتقال إلى أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي، فقد شهدت معظم هذه الأسواق تراجعات متفاوتة خلال الشهر وهبط مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال لدول مجلس التعاون الخليجي 2.8%. وكان سوق السعودية من أكثر المتراجعين حيث خسر حوالي 4.8% تلاه سوق الكويت الذي تراجع بنسبة 2.5% وسوق قطر 1.8% والبحرين 0.5%. وأقفل سوقا دبي وأبو ظبي الشهر بأداء إيجابي، إذ سجل سوق دبي أرباحا بنسبة 2% فيما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي 1.9%.

وفي الولايات المتحدة، بلغ مؤشر مديري المشتريات في قطاع التصنيع وفقا لشركة ماركيت الأميركية 54.5 على أساس مبدئي، مرتفعا بذلك ارتفاعا طفيفا عن مستوى الشهر الماضي الذي كان يبلغ 53.1، في حين بقي مؤشر مديري المشتريات في قطاع الخدمات وفقا لنفس الشركة من دون تغيير عند مستوى 55.3، واستمر ازدهار سوق العمل، إذ بلغت إعانات البطالة الأولية 233 ألفا أي دون توقعات السوق التي كانت تبلغ 235 ألفا، في حين تراجعت نسبة البطالة إلى 4.1%. كذلك زادت أوامر شراء السلع المعمرة 2.2% في سبتمبر مقابل 2% في أغسطس. وفي المملكة المتحدة، بلغ مؤشر مديري المشتريات في قطاع التصنيع وفقا لشركة ماركيت في أكتوبر56.3، مقابل 55.9 للشهر السابق كذلك ارتفع مؤشر مديري المشتريات في قطاع الخدمات إلى 55.6، وهبطت مبيعات التجزئة بنسبة 0.8% في شهر سبتمبر مقارنة بعد أن كانت قد ارتفعت بحوالي 0.9% في أغسطس، في حين هبطت ثقة المستهلك في أكتوبر إلى -10 مقارنة بقراءة الشهر الماضي التي بلغت -9. وأنهت أسهم المملكة المتحدة الشهر بارتفاع 1.6% وفقا لقياس مؤشر فوتسي.

من ناحية أخرى، بلغ مؤشر مديري المشتريات في قطاع التصنيع في منطقة اليورو خلال أكتوبر 58.5، في حين جاءت القراءة المبدئية لمؤشر مديري المشتريات في قطاع الخدمات عند مستوى 54.8 مقارنة بقراءة الشهر الماضي التي بلغت 55.8، كما ظلت ثقة المستهلك في أكتوبر من دون تغير عن الشهر الماضي عند -1 وهبط مؤشر سعر المستهلك خلال الشهر هبوطا طفيفا على أساس سنوي ليبلغ 1.4% مقارنة بقراءة الشهر الماضي التي بلغت 1.5%. وأقفلت الأسهم الأوروبية الشهر على ارتفاع 1.8% وفقا لمؤشر ستوكس أوروبا.