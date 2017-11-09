قالت الحكومة الإماراتية إن مجلس الوزراء وافق على ميزانية اتحادية توسعية لعام 2018 بإنفاق متوقع قدره 51.4 مليار درهم (ما يعادل 14 مليار دولار)، بزيادة 5.6% عن الخطة الأصلية لميزانية 2017.

وتتمايز الزيادة المتوقعة في ميزانية العام القادم، وهي بدون عجز، مع إنفاق مستقر تقريبا في ميزانية هذا العام.

وتشكل الميزانية الاتحادية في العادة نحو 14% فقط من إجمالي الإنفاق العام في الدولة.

وإضافة الى الميزانية الاتحادية، لدى كل من الإمارات السبع التي تشكل الاتحاد ميزانيتها الخاصة التي تتجاوز بدرجة كبيرة في بعض الأحيان ميزانية الاتحاد، لاسيما في الإمارات الكبيرة مثل أبوظبي.

والميزانية الاتحادية تخصص بدرجة كبيرة لتسيير عمل المؤسسات الحكومية الاتحادية.

وتملك الإمارات احتياطات نفط خام من 97.8 مليارات برميل، غالبيتها العظمى في إمارة أبوظبي.

وتنتج الإمارات حاليا 2.7 مليون برميل من الخام يوميا.