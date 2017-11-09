محمود فاروق

قال مدير إدارة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في وزارة التجارة والصناعة منصور النزهان ان الوزارة تدقق على جميع الخدمات التي تقدمها للجمهور، من جهة اذا كان اسم طالب الخدمة مدرجا على قوائم الارهاب الصادرة من الأمم المتحدة، أو من وزارة الخارجية الكويتية بشأن القوائم الوطنية للمشتبه بهم في جرائم غسيل الاموال وتمويل الارهاب.

واضاف النزهان في تصريح للصحافيين على هامش ورشة العمل التي عقدتها الوزارة بشأن تطبيق القرار الوزاري رقم 432/2016 الخاص بالتنسيق بين الادارات المعنية في الوزارة، انه حال اكتشاف طالب خدمة مدرج اسمه في قوائم الارهاب يتم الامتناع عن تقديم الخدمة المطلوبة من قبل الموظف المعني ويتم تبليغ وزارة الخارجية باسمه والخدمة التي كان يرغب في القيام بها كتأسيس شركة او استخراج ترخيص او تسجيل وكالة تجارية او استخراج ترخيص سمسار عقاري او مقيم عقار وخلافه. واشار إلى أن ورشة العمل بينت لمنتسبي الوزارة بالإدارات المعنية كإدارات التراخيص التجارية والشركات (الفردية او المساهمة) والسجل التجاري وإدارة العقار او إدارة المعادن الثمينة او ادارة النافذة الواحدة وغيرها، كيفية التعامل مع تلك الحالات،

والامتناع عن إصدار أي معاملة أو خدمة للمدرجين كإرهابيين او مشتبه بهم بقوائم هيئة الأمم المتحدة او القوائم الوطنية الصادرة من اللجنة الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الامن الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بالارهاب وتمويل الارهاب. وبين النزهان ان الوزارة متمثلة في ادارة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب تمارس عملها من خلال محورين رئيسيين، الاول رقابي من خلال تنفيذ القانون 106/2013 والآخر توعوي من خلال ورش العمل التي عقدتها للعاملين بالوزارة أخيرا وقبلها للعاملين في تجارة الذهب والمعادن الثمينة والعقار، فيما ستعقد للعاملين في شركات التأمين قريبا.

وتأتي للتعرف على تطبيق قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بالإرهاب وتمويل الإرهاب بالتعاون مع لجنة تنفيذ قرارات قرارات مجلس الأمن بوزارة الخارجية وذلك من أجل تفعيل دور هذه الإدارات المعنية بتطبيق القرار الوزاري رقم (٤٣٢) لعام ٢٠١٦.

وشاركت في الورشة 10 إدارات من وزارة التجارة والصناعة، والورشة ركزت تحديدا على القرار رقم 1373 المتعلق بالقائمة الوطنية وهم الأشخاص الذين تحددهم الكويت بأنهم مرتبطون بالإرهاب وكذلك القرار رقم 1267 بشأن القائمة الدولية وهم الأشخاص الذين حددتهم اللجنة المختصة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.