10.3% تراجعاً سنوياً في الائتمان الممنوح لشراء أوراق مالية

1% نمو الائتمان في 3 أشهر بزيادة 281 مليون دينار

نمو الودائع الحكومية يتوقف في سبتمبر لتتراجع 0.7% إلى 7.1 مليارات دينار

مصطفى صالح

أكدت الاحصائيات الائتمانية بنهاية شهر سبتمبر الاشارات الايجابية التي ارسلها القطاع المصرفي خلال أغسطس الماضي من تحسن الائتمان الممنوح للقطاع الخاص الذي زاد ودائعه بالبنوك للشهر الثاني على التوالي وهو ما يؤكد ايجابية الاتجاه العام للبيئة التشغيلية للاقتصاد الكويتي بعدما جاءت احصاءات يوليو سلبية على صعيد ائتمان وودائع القطاع الخاص وهو الشهر الذي لحق بقرارات تثبيت فائدة الاقراض وزيادة فائدة الايداع.

وضمن الايجابيات التي اكدتها احصائيات الائتمان خلال سبتمبر الماضي استمرار تحول المودعين الى الدينار على حساب الايداع بالعملات الأجنبية.

وقد سجل ائتمان المصارف الكويتية نمو شهري خلال سبتمبر 2017 بنسبة 0.65% ليسجل 35.8 مليار دينار، وبزيادة 231.2 مليون دينار بالمقارنه بائتمان شهر اغسطس 2017 الذي بلغ 35.6 مليار دينار.

وبحسب الإحصائية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي، شهد الائتمان خلال الربع الثالث من العام الحالي نموا ايضا بنسبة 0.79% وبزيادة 281.5 مليون دينار، فيما ارتفاع الائتمان سنويا بنسبة 3% بالمقارنة مع سبتمبر 2016 وبزيادة تخطت المليار دينار، حيث بلغ وقتذاك 34.7 مليار دينار.

التسهيلات الشخصية

سجلت التسهيلات الشخصية نموا شهريا خلال سبتمبر بلغ 1.7% لتبلغ 15 مليار دينار، وبزيادة 246 مليون دينار، بالمقارنة مع أغسطس الماضي حيث سجلت 14.7 مليار دينار.

كما سجلت نموا بنسبة 1.9% خلال الربع الثالث من 2017، بزيادة 277 مليون دينار بالمقارنة مع نهاية يونيو الماضي، فيما بلغ النمو السنوي للتسهيلات الشخصية 3.5% بزيادة نصف مليار دينار، حيث سجلت في سبتمبر 2016 نحو 14.5 مليار دينار.

وارتفعت القروض الممنوحة لشراء اوراق مالية بنسبة 8.3% بالمقارنة مع اغسطس، فيما تراجعت سنويا بنسبة 10.3%، ولم تسجل القروض الاستهلاكية اي نمو شهري ملحوظ، لكنها تراجعت بشكل سنوي بنسبة 4.6%.

وقد سجلت القروض المقسطة بنهاية سبتمبر نموا شهريا بلغ 0.22% فيما حققت ارتفاعا بشكل سنوي بنسبة 9%. واستمرت القروض الممنوحة للعقار تراجعها للشهر الثاني على التوالي بنسبة 0.5%.

ودائع الخاص مسار تصاعدي

استمرت ودائع الخاص في ادائها التصاعدي للشهر الثاني على التوالي خلال سبتمبر، حيث سجلت نمو بنسبة 1% لتبلغ 35 مليار دينار، وهي نفس نسبة نموها خلال الربع الثالث من 2017، فيما سجلت نموا سنويا بنسبة 2.4% بزيادة 814 مليون دينار، عن مستواها خلال سبتمبر 2016 البالغ 34.1 مليار دينار.

كما سجلت ودائع الخاص الخاص بالعملة الاجنبية نموا شهريا بنسبة 1.4% لتبلغ 2.5 مليارات دينار بزيادة 34.3 مليون دينار، كما سجلت نموا خلال الربع الثالث بنسبة 2.6%، ولكنها شهدت تراجعا سنويا كبيرا بنسبة 19.7%.

الودائع الحكومية تتراجع

في المقابل، تراجعت الودائع الحكومية شهريا خلال سبتمبر بنسبة 0.71% لتبلغ 7 مليارات دينار، فيما شهدت نموا خلال الربع الثالث بنسبة 0.83%، وايضا نمو سنوي بنسبة 3.4%.

واجمالا، شهد إجمالي الودائع نموا شهريا بنسبة 0.74% لتبلغ 42 مليار دينار بالمقارنة مع 41.6 مليار دينار خلال اغسطس، وبزيادة 306 ملايين دينار، كما سجل اجمالي الودائع نموا بنسبة 0.97% خلال الربع الثالث، وايضا بشكل سنوي ارتفعت بنسبة 2.6% وبزيادة تخطت المليار دينار.