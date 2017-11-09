تنظم مدرسة إدارة الأعمال في جامعة ويسكونسن، مؤتمر أسواق العقار العالمية اليوم في بورصة نيويورك، وذلك في إطار عملها للبحث في هذا الموضوع المهم عالميا لتسليط الضوء حول كيفية التعامل مع هذه الأسواق وفرص الاستثمار فيها. ويحضر هذا المؤتمر أكثر من 150 قياديا من حول العالم في مجال قطاع العقارات العالمي.

وقد وجه المنظمون الدعوة لنائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بيت الأوراق المالية ورئيس مجلس إدارة مجموعة غيتهاوس فهد بودي، للمشاركة في حلقة نقاشية إلى جانب قياديين عالميين للبحث في موضوع الاستثمار العالمي التي سيقدمها رئيس شركة «أتلانتك بارتنرز» براد أولسن.

وفي هذا السياق، قال بودي ان المؤتمر سيتناول من خلال الحلقات النقاشية التي يستضيفها، 4 محاور، تشمل الاستثمار العالمي، والبنية التحتية العالمية، وقطاع الائتمان العالمي، ومستقبل القطاع العقاري.

وأضاف: «يشرفني أن أكون متحدثا ضمن هذا المؤتمر، آملا أن أشارك الحاضرين خبرة «غيتهاوس» المميزة في هذا المجال. فمن خلال عمل شركات مجموعة غيتهاوس المالية تكون لدينا معرفة عميقة في قطاع الاستثمار العقاري العالمي الذي أتمنى أن يغني الحوار مع جميع المتحدثين ضمن هذه الحلقة النقاشية».

وأشار الى أن جامعة وسكونسن-ماديسون تعتبر من أرقى وأبرز الجامعات في الولايات المتحدة في مجال التعليم والأبحاث في القطاع العقاري واقتصاديات التنظيم المدني. فمن خلال فعاليات كهذه، تقوم جامعة وسكونسون بتحديد مفاهيم القطاع العقاري العالمي ممهدة الطريق للمستقبل.

الجدير بالذكر، أن فهد بودي متخصص في مجال الاستثمار العقاري على مدى 20 عاما. هذه الخبرة تشمل الاستثمار في قطاعات متعددة كالسكن العائلي الخاص، العقار الصناعي، عقارات تجارية ومكتبية، مبان حكومية، سكن الطلاب وغيرها من الاستثمارات في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، وذلك بمجموع صفقات تناهز قيمتها الإجمالية 3 مليارات دولار.