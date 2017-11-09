أعلن المركز المالي الكويتي (المركز) عن نتائجه المالية خلال 9 أشهر، حيث حقق «المركز» بنهاية الربع الثالث صافي أرباح للمساهمين بلغت 5.8 مليون دينار في 30 سبتمبر 2017 بواقع 12 فلس للسهم، مقارنة بصافي أرباح بلغت 1.4 مليون دينار بواقع 3 فلوس للسهم في نفس الفترة من 2016.

وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لـ«المركز» مناف الهاجري: «يستمر فريق الشركة في العمل على تقديم فرص استثمارية جيدة في الأسواق المحلية والعالمية لتنمية ثروات عملائنا وشركائنا بنهج مستدام، كما يسعى «المركز» الى تطبيق خطته الداخلية لإعادة هيكلة وتحديث أنظمته التكنولوجية بهدف تعزيز فاعلية عمليات الشركة عبر إدارتها من خلال منصة موحدة تشمل الخدمات المتنوعة التي تقدمها، والتي تتضمن إدارة الأصول، وإدارة الاستثمار والتطوير العقاري، والاستشارات المالية، فضلا عن إنشاء وإدارة الصناديق الاستثمارية في فئات الأصول المتنوعة، وأنشطة حفظ الأوراق المالية».

ومنذ تأسيسه في العام 1974، يتبنى «المركز» سياسة استثمارية ترتكز على الدراسات والأبحاث الموضوعية لدعم قراراته الاستثمارية كمدير للأصول وبنك استثماري. ونجحت هذه السياسة خلال أكثر من 40 عاما في بناء قاعدة قوية من عملاء الشركة من المؤسسات والأفراد ذوي الدخل العالي. ويبلغ مجموع الأصول تحت الإدارة في «المركز» 1020 مليون دينار كما في 30 سبتمبر 2017.